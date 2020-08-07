疫情失控！香港近4千起確診個案　林鄭：兩週後全民檢測

林鄭在記者會中表示，目前肺炎疫情仍然嚴峻，確診數字 7 月起大增，源頭不明個案佔 40% 。目前港府已擴大檢測特定群組，完成 13.7 萬個，其中陽性個案 54 個，百分比為 0.0004% ，也就是每 1 萬人中就有 4 個陽性，對比全港 750 萬人口，初步估計約有 1500 名隱性患者。
林鄭指出，為了防止疫情擴大，港府免費為全港市民進行病毒檢測，最快在兩週後展開，將以中山紀念公園體育館作為臨時實驗室。此外，針對特定群組檢測，林鄭希望擴展至前線人員及經常接觸民眾的群組，例如收銀員、郵差、教職員、飯店員工等，也會與仁濟醫院合作，為孕婦進行檢測。
林鄭坦承，在沒有實施「禁足令」的情況下，會令全民檢測的成效「打折扣」，但她認為同時要考慮市民是否能接受，以及政府是否有足夠的執法能力及可否安排供應物資，目前香港民眾應該還無法接受。她指出，在現階段的限制社交距離措施下，市民已出現抗疫疲勞。
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