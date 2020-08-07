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疫情失控！香港近4千起確診個案　林鄭：兩週後全民檢測

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-07 17:00:17

▲為防止疫情持續擴大，林鄭月娥宣布，香港兩週後開始做全民檢測。（圖／翻攝自《香港01》）
▲為防止疫情持續擴大，林鄭月娥宣布，香港兩週後開始做全民檢測。（圖／翻攝自《香港01》）
香港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診個案持續攀升，今（ 7 ）日新增 89 起確診個案，其中 32 起源頭不明，目前累計個案增至 3939 起。香港特首林鄭月娥在下午 3 點親自召開記者會，宣布兩週後開始做全民檢測，屬自願性質，並且不會實施禁足令，此外，更計劃在亞博館外建設「港版火神山醫院」。

林鄭在記者會中表示，目前肺炎疫情仍然嚴峻，確診數字 7 月起大增，源頭不明個案佔 40% 。目前港府已擴大檢測特定群組，完成 13.7 萬個，其中陽性個案 54 個，百分比為 0.0004% ，也就是每 1 萬人中就有 4 個陽性，對比全港 750 萬人口，初步估計約有 1500 名隱性患者。

林鄭指出，為了防止疫情擴大，港府免費為全港市民進行病毒檢測，最快在兩週後展開，將以中山紀念公園體育館作為臨時實驗室。此外，針對特定群組檢測，林鄭希望擴展至前線人員及經常接觸民眾的群組，例如收銀員、郵差、教職員、飯店員工等，也會與仁濟醫院合作，為孕婦進行檢測。

林鄭坦承，在沒有實施「禁足令」的情況下，會令全民檢測的成效「打折扣」，但她認為同時要考慮市民是否能接受，以及政府是否有足夠的執法能力及可否安排供應物資，目前香港民眾應該還無法接受。她指出，在現階段的限制社交距離措施下，市民已出現抗疫疲勞。

▲港府
▲港府 8 月 3 日宣布延長多項防疫措施，包括晚上 6 點到隔天早上 4 點 59 分禁止堂食，只可以外賣。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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香港 林鄭月娥 全民檢測 疫情 新冠肺炎

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