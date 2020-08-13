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黎智英被捕　孔傑榮憂心恐遭送中受審

中央社
calendar_today2020-08-13 08:03:47

▲黎智英凌晨離開旺角警署。（圖／翻攝自RTHK影片）
▲黎智英凌晨離開旺角警署。（圖／翻攝自RTHK影片）
（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）香港壹傳媒創辦人黎智英被捕後獲釋，美國學者孔傑榮憂心這只是開端，黎智英仍可能遭「送中」受審。末代港督彭定康呼籲民主國家合作，因應北京對台灣與香港構成的威脅。

黎智英父子3人與壹傳媒4名高層10日被香港警方逮捕。警方指控他們涉嫌觸犯「勾結外國或境外勢力危害國家安全」、「串謀詐欺」等罪，大批員警進入壹傳媒大樓蒐證。自11日晚間起，7人陸續獲准交保。

美國智庫外交關係協會（CFR）今天舉辦線上研討會，邀請紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）、美國聖母大學政治學系副教授許田波、1992年至1997年擔任香港總督的彭定康（Chris Patten）討論「港區國安法」與香港自治等議題。

孔傑榮表示，黎智英遭拘捕只是開端，太多事外界無從知曉。他最擔心的是北京中央秘密警察機構進駐香港，不再秘密逮人，而是公開行動製造恐懼、恫嚇民眾，如同中共建政70多年來一貫作風。

對於黎智英近期說遭監禁時有機會多看書，孔傑榮直言「有點樂觀」，因為中國司法制度引進香港後，黎智英可能被送到北京受審。以史為鑑，被送到北京訊問的人長期與外界失聯、遭刑求與強迫認罪，最終出庭受審，黎智英遭「送中」後恐難以好好看書。

孔傑榮預期，黎智英等人即使在香港受審，也不會採用陪審制。北京也許在「摸著石頭過河」，觀望香港與國際社會對這次事件的反應，繼而牽動情勢發展與哪些人被送到中國大陸。

彭定康批評香港當局作為嚴重損害言論自由與法治，中國企圖把香港複製成北京「警察國度」。中共總書記習近平掌權後政治全面緊縮，如今企圖摧毀香港作為亞洲自由社會和繁榮金融中心的典範。

他敦促篤信法治的自由社會與民主國家齊心協力，因應北京無視多年來造就國際繁榮與安全的規範並對台灣、香港與南海構成的威脅。由於北京違背1984年中英聯合聲明載明的「一國兩制」，英國政府可訴諸設在荷蘭海牙的國際法院（ICJ）。

出身香港的許田波說，在警方壓制下，港人難以上街示威，但以搶購蘋果日報、買進壹傳媒股票表達支持，展現學者口中的「抗爭藝術」，港人的堅強韌性展露無遺。

至於國際社會如何協助港人，孔傑榮與彭定康都建議英國、美國等民主社會打開大門，以提供獎學金等方式援助想離開香港但負擔不起費用的人士，但也要留意北京是否阻撓這些人流亡海外。（編輯：王永志）1090813

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