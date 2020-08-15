泰國住持偷拍女學生裙底　被逮辯稱：「修煉意志」

日前，在泰國一間佛寺內發生一起住持偷拍女學生的事件。據悉，受害女學生與家人前往佛寺參拜，卻被寺廟住持偷拍裙底風光，女孩父母得知後氣得報警，然而住持被捕後卻向警方辯稱自己是在「修行」、「鍛鍊意志力」。





根據泰媒《Sanook》報導，16歲的受害女學生在8日與父母來到泰國孔敬府（Khon Kaen）一間知名寺廟參拜，過程中女孩被名叫吞猜（Thanachai Srisuriyawong）的48歲寺廟住持支開，吞猜建議她可以爬上佛塔許願、填寫香客留言，穿著群子的女學生爬上佛塔後卻發現他一直站在自己下方不動，且似乎拿著手機在拍照，讓她感到非常可疑，便把事情告訴父母親。生氣的父親立刻報警處理，警方隨後來到寺廟進行蒐證，果然在住持吞猜的手機裡找到多張女孩裙底風光的照片。





然而，事情敗露的他卻辯稱，是因為女學生群子穿太短，他才拿起手機拍下要傳給朋友引以為戒；並說這麼做可以幫助自己控制欲念、鍛鍊意志力。他強調，自己已經出家24年，這些照片只是用來測試自己是否已經斷除慾念。





可想而知，警方並未採信他的說詞，仍將他移送法辦。根據泰國媒體《the Thaiger》報導指出，這名住持已經被逐出佛門，目前待在地方警局等候開庭。



