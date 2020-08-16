加拿大網站爆：普丁女兒施打全球首款新冠疫苗後死亡

據「今日多倫多」（Toronto Today）引述「俄國內部消息」稱，普丁女兒蒂訶諾娃（Katerina Tikhonova）在注射第2劑「史普尼克-V」疫苗後，不久即出現高燒、癲癇等情況，醫師團隊無法逆轉疫苗引發的意料之外的副作用14日晚間宣告不治。
該報導指出，蒂訶諾娃是第一起接種「史普尼克-V」後死亡的案例，證明這款疫苗並不安全，且克里姆林宮應為省略疫苗第3期臨床試驗負全責。
事實上，普丁雖然在11日時透露，已經讓兩個女兒其中一之接種疫苗，但他並未透露是哪個女兒，普丁並稱「在第一次接種後，她的體溫來到攝氏38度，第二天體溫略高於攝氏37度……在第二次接種後，她的體溫也略為上升，但接下來一切都好了，她感覺不錯」。
「今日多倫多」爆出的該消息遭到全球網友瘋傳，但消息仍未獲得證實。值得一提的是，媒體由Mark Slapinski創辦運作，此外，「今日多倫多」的公信力被不少人質疑。（編輯：潘毅）
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