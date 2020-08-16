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加拿大網站爆：普丁女兒施打全球首款新冠疫苗後死亡

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-16 22:56:27update2020-08-16 23:38:19

▲日前俄羅斯總統普丁率先核准全球首支新冠疫苗，更提到自己的一位女兒已經接種。（圖／翻攝自《俄羅斯報》Российская газета／RGRU）
▲日前俄羅斯總統普丁率先核准全球首支新冠疫苗，更提到自己的一位女兒已經接種。（圖／翻攝自《俄羅斯報》Российская газета／RGRU）
日前俄羅斯總統普丁率先核准全球首支新冠疫苗，更提到自己的一位女兒已經接種。沒想到加拿大網站「今日多倫多」（Toronto Today）15日卻爆出接種疫苗的普丁女兒病逝。俄羅斯方面則尚未對此表達任何回應。

據「今日多倫多」（Toronto Today）引述「俄國內部消息」稱，普丁女兒蒂訶諾娃（Katerina Tikhonova）在注射第2劑「史普尼克-V」疫苗後，不久即出現高燒、癲癇等情況，醫師團隊無法逆轉疫苗引發的意料之外的副作用14日晚間宣告不治。

該報導指出，蒂訶諾娃是第一起接種「史普尼克-V」後死亡的案例，證明這款疫苗並不安全，且克里姆林宮應為省略疫苗第3期臨床試驗負全責。

事實上，普丁雖然在11日時透露，已經讓兩個女兒其中一之接種疫苗，但他並未透露是哪個女兒，普丁並稱「在第一次接種後，她的體溫來到攝氏38度，第二天體溫略高於攝氏37度……在第二次接種後，她的體溫也略為上升，但接下來一切都好了，她感覺不錯」。

「今日多倫多」爆出的該消息遭到全球網友瘋傳，但消息仍未獲得證實。值得一提的是，媒體由Mark Slapinski創辦運作，此外，「今日多倫多」的公信力被不少人質疑。（編輯：潘毅）

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女兒 疫苗 普丁 新冠肺炎 爆料

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