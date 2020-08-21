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公開痛罵習近平被拔黨籍　蔡霞接受BBC專訪：完全不後悔

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-21 06:25:42

▲中共中央黨校退休教授蔡霞，近日頻頻接受外媒專訪，強調自己對於批評習近平和中共現況，而被拔除黨籍一事並不後悔。（圖／翻攝自紐約時報）
▲中共中央黨校退休教授蔡霞，近日頻頻接受外媒專訪，強調自己對於批評習近平和中共現況，而被拔除黨籍一事並不後悔。（圖／翻攝自紐約時報）
中共中央黨校前教授蔡霞，先前因痛批習近平和中國共產黨現況的錄音檔流傳，遭中共中央黨校以發表惡意言論為由開除黨籍，被視為是中共內部倒習聲浪、紅二代分裂的重要象徵。她 20 日再度接受外媒專訪，表示對自己所做的事完全不後悔，重申自己有自由發言的權利。

根據英國《 BBC 》報導，蔡霞在接受其專訪時表示，中央黨校曾經打電話找她談過十幾次，還要她回中國「跟組織上談清楚」，但她認為沒有安全保障就不會回中國。出於安全考量，她目前並未透露有關自己未來的任何規劃。

蔡霞並表示，她從 2011 年開始就因發言被約談， 2016 年因為北京地產大亨任志強被以嚴重違反共產黨紀律、涉嫌貪污受賄為由，開除黨籍並移送檢察機關起訴一事，蔡霞再度槓上中央，卻被限制發言：「我說，難道黨員就沒有發言權利嗎？他說你首先是黨員，黨允許你說話你才可以說話，黨讓你說什麼話你就必須得說什麼話，因為黨的政治紀律管著你，我說黨的政治紀律管的是大政方針，沒有管到所有一切事情都不許說話。」並說自己當時就想退黨，也要公民言論自由權利，但被朋友們勸阻，要她好好想想自己的退休生活。

談到近日被處分一事，蔡霞重申自己「沒有任何後悔」，因為發言是她的權利，再來就是港版國安法的推行讓她看不下去，因為它是個政治強權意志推行的立法，就是要打壓香港人民捍衛自己的權利：「曾經中國共產黨說民主是社會主義的特徵，社會主義的生命之一，但現在完全在做極權政治的打壓，完全都是違背（自己的說法），我覺得我當然可以議論。」

報導提到，蔡霞是出生在中共典型的革命家庭，她的母親、舅舅、姨姨都參加了中共軍隊，很多評論認為她出身於軍人家庭，是「軍二代」、「紅二代」，但過去多年，她時常就大量公共事件發言，直言不諱談中共黨和制度的問題，言論上越來越趨於自由派。她說自己從小就受父母薰陶，必須對別人和社會有所關注，所以她無法「蒙頭只過自己的日子，閉眼不看現實」，小時候因為父母的工作環境和條件而備受禮遇，但後來看到同學寫的文革中家庭的遭遇，發現原來中國是有政治賤民的，「中共獲得政權後讓官員的孩子過得比別人好，但沒有讓所有老百姓都過得好。」

面對中國官方、官媒對她的批評，蔡霞則回應，自己是依據黨章的要求、真誠信奉這些東西，她也認為自己做的事跟黨章所說的沒有不同，真正違背中共黨章和理念的人不是她，為了保持自己的原則和堅定，她必須離開中國共產黨：「因為這個黨已經背叛了它在黨章上給人民的承諾，所以不是我站在黨的對立面，而是這個黨自己扒下了它的虛偽。如果說它過去還有幾分真誠的話，那它現在徹底把自己變成了它原來所宣稱的對立面。」

自從中共中央黨校開除她黨籍的事情傳出後，蔡霞更積極活躍於國際版面，打算要用自己的聲音和力量，戳破現今中共政權營造出的假象。

 

關鍵字

紅二代 蔡霞 習近平 BBC 言論自由

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