韓星第一團！BTS新歌空降告示牌冠軍　文在寅：輝煌壯舉

BTS上月21推出新歌《Dynamite》火速打破YouTube史上最快破億紀錄，更在日前舉辦的MTV音樂錄影帶大獎（VMA）蟬聯「最佳團體」、「最佳K-POP」，也首度拿下「最佳流行樂」及「最佳編舞」獎，把入圍的4項全抱走，氣勢驚人。
而今BTS再度刷新K-POP歷史，《Dynamite》成為告示牌62年來，1109首冠軍單曲中，第43首「空降」的冠軍單曲，榮登韓國歌手第一團，打破了Psy《江南Style》空降第二名的紀錄，由於公布榜單當天剛好是老么柾國的生日，隊長RM在官網留言歡呼：「柾國啊，這是最棒的生日禮物了！」
文在寅在推特發文恭喜BTS，「真的很了不起，這是一個對K-POP感到自豪的一項輝煌壯舉，《Dynamite》在榜單上名列前茅，該創作更有意義的是帶給正在與COVID-19抗爭的全世界人民，發出安慰和希望的訊息，它將給遭受COVID-19危機的韓國人帶來巨大的安慰，我衷心祝賀。」（編輯：楊穎軒）
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