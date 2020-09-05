泰國選美比賽疑黑箱作業　美女參賽者爆氣衝上台理論

泰國選美活動開跑，77府美女爭奇鬥豔讓人目不轉睛，然而，週一（31日）在南部宋卡府（Samila）的選美比賽中卻鬧出不小騷動。一名參賽者Ornapan Na Chiang Mai在「2020宋卡小姐」選美比賽現場衝向舞台大聲指控比賽不公，質疑比賽有黑箱作業、冠軍內定之嫌疑，要求評審給個交待。





「我們參加選美比賽已經有段時間了，表現好與不好的時候，自己都知道。我們該不該進下個環節、該不該被淘汰，心裡都是有底的」，她說道，認為自己與其他四個參賽者不該被淘汰，質疑評審的評選方式有問題。她衝向舞台說道：「我們可以接受失敗，但這場比賽完全沒有公道！」說罷，麥克風便被切掉收音。





最後一個環節是問答題，題目為：「如果世界末日即將到來，你可以選擇要帶哪些人到新星球生活、延續人類後代，你會選擇哪種人（哪群人），為什麼？」按照規定，評審將從十個參賽者中淘汰五個，然而從評分的白紙中可以看出，比賽確實有起人疑竇的地方。例如，有參賽者的問答分數為零分，卻仍晉級；而質疑比賽不公的Ornapan得到滿分卻仍淘汰出局，也難怪她如此動怒。





這番質問顯然起了作用，比賽主辦方最後決定將冠軍獎金平分給最後一個環節的10名參賽者，而沒有選出一名冠軍。



