流亡記者收到泰政府「恐嚇包裹」　內容令人背脊發涼

泰國反政府、反皇室示威越演越烈，異議份子與社運領袖被補事件一再發生，而現在，就連在海外的異議份子也不再感到安全。根據泰媒報導，一名長期旅居美國的泰國流亡記者日前指控，稱收到泰國政府寄出的威脅包裹，裡面裝著幾張自己被跟拍的照片跟神鬼交鋒書籍封面，意圖明顯就是要「恐嚇」他。





根據泰國民族報報導，名為Jom Petchapradad的泰國記者由於長期批評現任總統領導的軍政府而受到泰國政府威脅，在三年前被迫逃離泰國至洛杉磯，然而對政府的批評卻從未停止過。日前，他在臉書上指控稱，在自家收到快遞，打開竟是自己在家門前被匿名人士偷拍的照片，裡頭甚至附帶一張名作「神鬼交鋒」的書籍封面，讓他驚覺自己行蹤被掌握，恐怕隨時都被人暗中監控，令人害怕。



▲一名長期旅居美國的泰國流亡記者日前指控，稱收到泰國政府寄出的威脅包裹。（圖／翻攝自臉書） 神鬼交鋒是取材自真實故事的傳記，講述一名極為聰明的少年逃犯受到警察追捕，與警方展開一場持續多年的「貓追老鼠」遊戲，最終依然被警方逮補。寄件者附上這本書皮之意可能在暗示，Jom Petchapradad不管多聰明、逃多久，最終都會被政府抓到並「繩之以法」。





記者Jom表示，根據包裹上的資訊，包裹是從泰國色軍府（Sakon Nakhon）寄出，寄件者明顯是泰國官方，意圖讓他在泰國爆發學運的動盪時期噤聲。雖然他已經向洛杉磯警方通報，但仍無奈的表示，「身在民主國家依然逃脫不了獨裁政權的威脅」，無法感到真正安全。



