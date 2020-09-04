全球逾7000名醫職人員因新冠殉職！墨西哥佔1320名居冠

綜合《美聯社》等外媒報導，墨西哥的醫療及公衛人員因為缺乏足夠的個人防護設備，近日已是抗議連連，並有多達 1320 位的醫院職工感染新冠肺炎而死。國際特赦組織指出，墨西哥累計逾 61 萬人確診，其中超過 9.7 萬人都是醫護及醫院職工，他們當中許多人都因得不到充足的防護而染病。有醫院職員控訴，院方在接收到新冠確診者後一直沒有提供防護設備，就讓患者在急診室接受治療，三班制的醫護人員與患者有直接接觸，不久後病人死亡，醫院的工作人員也開始生病。
報導並指出，墨西哥的醫院清潔工似乎特別容易被感染，因為許多清潔工作都外包了，不算醫院的正式職員，這意味著他們受到的保護會更少。除了墨西哥，美國也有多達 1077 名醫院工作人員死於新冠肺炎，其次依序則為英國的 649 人、巴西 634 人、俄羅斯 631 人、印度 573 人。
不過，國際特赦組織也強調，還有很多國家的政府沒有實際統計相關人數，認為因新冠肺炎而死的醫院職工數可能更多。國際特赦組織經濟及社會公義部主管科伯恩( Steve Cockburn ) 表示，所有醫院職工都有權利在安全的環境下工作，呼籲各國務必採取行動應對問題。
外界認為，墨西哥政府過去並未好好投入管理該國的公衛系統，導致新冠疫情來襲時措手不及，早在幾個月前新冠病毒開始全球大流行後，就有醫院員工因質疑政府應對不當、缺乏醫療及防護設備、人力短缺等問題而上街抗議。
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