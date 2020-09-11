獲封全球百大美女榜首！菲國美女「這點」網友更推

菲律賓家喻戶曉的美女Liza Soberano曾獲選全球百大美女第一名，擁有天使臉蛋、氣質不凡的她雖然擁有出眾外表，但真正讓網友推爆的卻是她的天使心腸。她不僅時常參與公益活動、至偏鄉服務，近期面對菲律賓最大電視台ABS-CBN裁員事件，她也在聽聞消息後開直播鼓勵被裁員的員工並承諾提供援助，讓網友直呼她不只人美，心地更是善良。
自從杜特蒂上任後，菲律賓最大的新聞媒體ABS-CBN就因多次嚴詞批評、拒絕刊登競選廣告等原因與這位強人總統槓上，在今年被取消發放營業證照，因此面臨被迫停運。ABS-CBN旗下的演藝公司Star Magic也大受影響，於8月31日開始裁員。
Liza Soberano聽聞消息後開直播鼓勵被裁員的員工，並說將不排除任何形式的幫助受衝擊的員工。影片中，她說：「我知道你們正經歷一個非常困難的時期，這讓我十分心痛。雖然聽起來非常老套，但我想鼓勵你們，雨過天晴，現在發生的一切可能都是老天的計畫」。並說道：「如果你們當中有人計劃創立新事業，我想讓你們知道我會全力支持，請讓我知道怎麼幫忙最合適」。
出於1998年，外表清新脫俗的Liza Soberano在12歲時就獲邀擔任平面模特兒，後來更成為演員，作品包括《Wansapanataym》、《Kung Ako'y Iiwan Mo》。後來，由她主演的《Forevermore》在菲律賓一砲而紅，收視率創下新高，她也因此以演員的身份被大眾熟知。
不過，讓她的名聲打響國際的是她在2017年被TC Candler的「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選為榜首，成為名副其實的「地表最美美女」。現在22歲的她致力發展演藝事業，同時也開設自己的溫泉館經營。儘管溫泉事業在疫情後大受影響而暫時歇業，但她仍設法支撐旗下員工的經濟，並未裁員。
對於Star Magic的未來，她依舊保持樂觀。她說：「我不相信這對我們來說是終點。我相信ABS最後會強勢回歸，相信Star Magic這個大家庭最後會團聚」。