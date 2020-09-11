獲封全球百大美女榜首！菲國美女「這點」網友更推

菲律賓家喻戶曉的美女Liza Soberano曾獲選全球百大美女第一名，擁有天使臉蛋、氣質不凡的她雖然擁有出眾外表，但真正讓網友推爆的卻是她的天使心腸。她不僅時常參與公益活動、至偏鄉服務，近期面對菲律賓最大電視台ABS-CBN裁員事件，她也在聽聞消息後開直播鼓勵被裁員的員工並承諾提供援助，讓網友直呼她不只人美，心地更是善良。





▲菲律賓家喻戶曉的美女Liza Soberano曾獲選全球百大美女第一名，擁有天使級臉蛋、氣質不凡的她外表出眾。（圖／翻攝自IG）