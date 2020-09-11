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NOW早報／川普突發文！曝金正恩「真實現況」：別小看他

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-11 06:00:00

▲北韓官媒釋出金正恩赴黃海南道視察的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓官媒釋出金正恩赴黃海南道視察的照片。（圖／美聯社／達志影像）
金正恩身體健康情況如何？川普曝「真實現況」：別低估他

2020年以來曾多次傳出健康狀況出問題，不過美國總統川普昨（10）日晚間在推特上揭露金正恩身體現況，「金正恩身體健康。永遠不要小看他！」

▲（圖／翻攝推特）
▲美國總統川普昨（10）日晚間在推特上揭露金正恩現況，「金正恩身體健康。永遠不要小看他！」（圖／翻攝川普推特）
今年初金正恩曾神隱多時，當時外界針對他健康狀況消息出問題甚囂塵上，不過最終金正恩選在5月1日勞動節當天在肥料工廠開幕儀式現身，將過去謠言一次破除。

今日天氣／各地多雲至晴　山區留意午後局部大雨

今（11）日盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲至晴天氣，午後應留意局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，在山區活動應特別留意天氣的變化，另外清晨至上午南部及東南部地區偶有零星短暫陣雨；至於溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約33至35度，外出需多補充水分並做好防曬措施。

共機連2日闖我西南空域　外交部譴責：傷害區域和平穩定

中共解放軍軍機一連兩日擾台，侵入我國西南防空識別區（ADIZ），國防部證實偵獲中共SU-30、殲10、運8等多型機架次，進入我西南空域應變區活動；對此，外交部發言人歐江安於昨（10）日晚間表示，我國政府對於中國大陸政府的軍事行動，對台灣構成嚴重挑釁，並對區域安全造成嚴重威脅予以嚴厲譴責。

▲德國政府收到台灣援贈口罩後卻絕口不提感謝「台灣」，外交部發言人歐江安16日表示，援助他國本來就不求感謝。（圖／記者呂炯昌攝,
▲針對共機連兩日頻繁闖我國西南防空識別區，外交部發言人歐江安於昨（10）日晚間表示，我國政府對於中國大陸政府的軍事行動，對台灣構成嚴重挑釁，並對區域安全造成嚴重威脅予以嚴厲譴責。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
財神爺還沒發威！威力彩連13槓　下期頭獎金額上看5.7億

又槓龜！威力彩昨（10）晚開出第109000073期的威力彩獎號，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連13槓，預估下期（9月14日）銷售1.07億元，頭獎獎金金額累積上看5.7億元。

▲男網友見有錢阿伯開賓利買威力彩，讓他十分好奇有錢人買彩券的心態。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連13槓，台灣彩券預估下期（9月14日）銷售1.07億元，頭獎獎金金額累積上看5.7億元。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
168斷食法恐致死！台大醫師曝「3種人」千萬別試：高風險

近年「168斷食法」掀起熱潮，主要透過調整進食的時間，來改善體態，讓人可以正常享用正餐的同時，也能有效減少體內脂肪。對此，台大醫院北護分院院長黃國晉在節目《健康2.0》解釋，其實這種斷食法，對於三個族群是相當危險的，千萬不要輕易嘗試。

▲近年「168斷食法」正夯，但醫師曝「3種人」千萬別試。（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲近年「168斷食法」正夯，但醫師就透露3種人千萬別試。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
網紅寶爺神隱42天！妻子曝近況證實中風住院：一度病危

網紅梁嘉銘（寶爺）近期許久未曾親自PO文，神隱一個多月引發粉絲擔憂，紛紛揣測他是否遭遇到什麼意外。昨（10）日梁嘉銘妻子在臉書發文證實，梁嘉銘於6週前突發中風倒下，病況一度危急。幸好現在已有好轉，很快就會回來，要大家不用擔心。

▲網紅寶爺梁嘉銘神隱多日，今（10）天妻子證實他之前突發中風，已經住院六週。（圖／翻攝自梁嘉銘臉書）
▲網紅寶爺梁嘉銘神隱多日，昨（10）天妻子證實他之前突發中風，已經住院六周。（圖／翻攝自梁嘉銘臉書）

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川普 金正恩 共機 威力彩 寶爺

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