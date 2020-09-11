NOW早報／川普突發文！曝金正恩「真實現況」：別小看他

2020年以來曾多次傳出健康狀況出問題，不過美國總統川普昨（10）日晚間在推特上揭露金正恩身體現況，「金正恩身體健康。永遠不要小看他！」
今年初金正恩曾神隱多時，當時外界針對他健康狀況消息出問題甚囂塵上，不過最終金正恩選在5月1日勞動節當天在肥料工廠開幕儀式現身，將過去謠言一次破除。
今日天氣／各地多雲至晴 山區留意午後局部大雨
今（11）日盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲至晴天氣，午後應留意局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，在山區活動應特別留意天氣的變化，另外清晨至上午南部及東南部地區偶有零星短暫陣雨；至於溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約33至35度，外出需多補充水分並做好防曬措施。
共機連2日闖我西南空域 外交部譴責：傷害區域和平穩定
中共解放軍軍機一連兩日擾台，侵入我國西南防空識別區（ADIZ），國防部證實偵獲中共SU-30、殲10、運8等多型機架次，進入我西南空域應變區活動；對此，外交部發言人歐江安於昨（10）日晚間表示，我國政府對於中國大陸政府的軍事行動，對台灣構成嚴重挑釁，並對區域安全造成嚴重威脅予以嚴厲譴責。
財神爺還沒發威！威力彩連13槓 下期頭獎金額上看5.7億
又槓龜！威力彩昨（10）晚開出第109000073期的威力彩獎號，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連13槓，預估下期（9月14日）銷售1.07億元，頭獎獎金金額累積上看5.7億元。
168斷食法恐致死！台大醫師曝「3種人」千萬別試：高風險
近年「168斷食法」掀起熱潮，主要透過調整進食的時間，來改善體態，讓人可以正常享用正餐的同時，也能有效減少體內脂肪。對此，台大醫院北護分院院長黃國晉在節目《健康2.0》解釋，其實這種斷食法，對於三個族群是相當危險的，千萬不要輕易嘗試。
網紅寶爺神隱42天！妻子曝近況證實中風住院：一度病危
網紅梁嘉銘（寶爺）近期許久未曾親自PO文，神隱一個多月引發粉絲擔憂，紛紛揣測他是否遭遇到什麼意外。昨（10）日梁嘉銘妻子在臉書發文證實，梁嘉銘於6週前突發中風倒下，病況一度危急。幸好現在已有好轉，很快就會回來，要大家不用擔心。