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《花木蘭》聯名鞋款掀論戰　網友譏：清明節限定？

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-09-15 19:00:00

鞋履上的刺繡花樣被網友狂酸，遭質疑「是清明節限定款嗎」。
▲鞋履上的刺繡花樣被網友狂酸，遭質疑「是清明節限定款嗎」。（圖｜翻攝自 Irregular Choice官網）

The China Post報導，受到新冠肺炎疫情影響，迪士尼改編真人版電影《花木蘭》上映日期經過數次延宕，終於在9月4日正式上映，連帶周邊商品也成為討論主題。隨著電影上映討論熱度升高，去年迪士尼與英國手工鞋大牌Irregular Choice推出的花木蘭聯名鞋被搬上檯面成為網友熱議焦點，鞋履上的刺繡花樣被網友狂酸，遭質疑「是清明節限定款嗎」。



低跟聯名鞋款設計充滿外國人眼中的「東方元素」，只見兩朵巨大的立體睡蓮佔滿鞋頭，搭配桃紅色鞋邊、碧綠配金黃色的內裡，加上金色的鞋跟，整體看起來宛如「壽鞋」，引來網友譏諷。

▲聯名鞋款還有木須龍樣式（圖｜翻攝自
▲聯名鞋款還有木須龍樣式（圖｜翻攝自 Irregular Choice官網）
 

除了主打的低跟鞋款外，此聯名系列還有推出色彩繽紛的高跟鞋系列，設計融合各種「東方元素」包括祥雲、梅花、折扇、牡丹等等，其中一雙鞋款還綁著走起路來會甩來甩去的「中國結」。

更令網友驚豔的是高跟鞋款的跟竟設計成「木蘭」樣式，令人不禁傻眼表示，「木蘭到底做錯了什麼？」

▲此聯名系列還有推出色彩繽紛的高跟鞋系列，設計融合各種「東方元素」包括祥雲、梅花、折扇、牡丹等等（圖｜
▲此聯名系列還有推出色彩繽紛的高跟鞋系列，設計融合各種「東方元素」包括祥雲、梅花、折扇、牡丹等等（圖｜翻攝自 Irregular Choice官網）
 

系列聯名設計吸引眾多網友紛紛議論表示，「外國人眼中的東方長這樣？」、「太像壽鞋了」、「太不吉利了，老人家看了會腦溢血吧。」

然而，要擁有一雙聯名鞋款口袋還必須夠深，官網顯示一雙鞋價錢落在99至245英鎊（約新台幣3,753到7,506之間）。

▲官網顯示一雙鞋價錢落在99至245英鎊（約新台幣3,753到7,506之間）。（圖｜翻攝自
▲官網顯示一雙鞋價錢落在99至245英鎊（約新台幣3,753到7,506之間）。（圖｜翻攝自Irregular Choice官網）
 

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