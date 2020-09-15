《花木蘭》聯名鞋款掀論戰　網友譏：清明節限定？

The China Post報導，受到新冠肺炎疫情影響，迪士尼改編真人版電影《花木蘭》上映日期經過數次延宕，終於在9月4日正式上映，連帶周邊商品也成為討論主題。隨著電影上映討論熱度升高，去年迪士尼與英國手工鞋大牌Irregular Choice推出的花木蘭聯名鞋被搬上檯面成為網友熱議焦點，鞋履上的刺繡花樣被網友狂酸，遭質疑「是清明節限定款嗎」。





▲聯名鞋款還有木須龍樣式（圖｜翻攝自 Irregular Choice官網）

▲此聯名系列還有推出色彩繽紛的高跟鞋系列，設計融合各種「東方元素」包括祥雲、梅花、折扇、牡丹等等（圖｜翻攝自 Irregular Choice官網）