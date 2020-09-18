CNN為拜登首辦露天汽車市民大會　川普酸防疫怪招

（中央社賓州史克蘭頓17日綜合外電報導）受疫情影響，美國有線電視新聞網（CNN）今天首度為美國民主黨總統候選人拜登舉行露天汽車市民大會，總統川普隨即嘲諷這場讓與會人士坐在車上以保持防疫距離的活動。
CNN晚間在拜登（Joe Biden）出生地賓州史克蘭頓（Scranton）市區南方約10公里的穆西克（Moosic）舉行露天汽車市民大會。
路透社報導，曾任美國副總統的拜登大多時間都在抨擊川普因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）政策，包括川普在傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）訪問中承認他刻意淡化疫情危險性。
拜登表示：「他早就知情卻沒有作為。這幾乎是犯罪。」他還說：「這個總統應該下台。」
拜登也直言反駁川普對於2019冠狀病毒疾病疫苗的說法。
川普昨天表示，預估11月3日總統大選前就有疫苗可用，而且年底前就可派發至少1億劑疫苗，此言與美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（RobertRedfield）等多數衛生專家說法相悖。芮斐德認為，疫苗可能要到明年中或更晚一些才能大規模推出。
拜登說：「認為即將有疫苗且明天一切就會沒事，根本就不理性。」
拜登表示，若他是總統，他沒權強制全國民眾戴口罩，不過他矢言鼓勵各州州長要求民眾戴口罩，同時批評川普質疑口罩防疫效果。這與拜登昨天說法有點出入，他當時表示，總統應可在全國緊急狀態中合法要求戴口罩。
拜登今天也趁機拿自己出身藍領階級家庭的情況，與地產大亨出身的川普富二代背景做比較。拜登說：「像我這樣是家族中最先上大學的人…我們的表現不輸任何人。像川普那樣的人，繼承了一切卻隨意揮霍，我一直都看不慣這種人，他們不是會拚命努力的人。」
法新社報導，在威斯康辛州造勢的川普告訴支持群眾，拜登的露天汽車市民大會「是我看過最奇怪的場子」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090918