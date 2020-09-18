CNN為拜登首辦露天汽車市民大會　川普酸防疫怪招

（中央社賓州史克蘭頓17日綜合外電報導）受疫情影響，美國有線電視新聞網（CNN）今天首度為美國民主黨總統候選人拜登舉行露天汽車市民大會，總統川普隨即嘲諷這場讓與會人士坐在車上以保持防疫距離的活動。



