TikTok命運多舛　經營權成美中面子之爭

（中央社記者尹俊傑紐約特稿）從對嘴歌唱起家的TikTok近年爆紅，數億用戶為創意滿點的15秒影音痴狂。直到最近，許多人才知道這款程式具中資背景。正因如此，TikTok不再單純，在美中對抗下只能任憑擺佈。



