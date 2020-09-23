解放軍東部戰區傳手機洩密　士兵遭降銜、提前退役處分

台海局勢緊張，解放軍東部戰區頻繁展開軍演，恫嚇意味十足，在這敏感時機，解放軍東部戰區卻傳出有士兵以手機洩密一事，引發外界關注，該名士兵也被處於降銜、提前退役等處分。
根據中國官媒《環球時報》報導，本月 14 日至 20 日，解放軍部隊展開首屆軍營網絡安全宣傳活動，其中東部戰區陸軍海防某旅的陳姓士兵便被拿出來做例子，警告官兵要「管好手機、不闖紅燈、不越紅線」。
報導聲稱，陳姓士兵透過 APP 軟體私自購買二手手機，多次在訓練執勤期間，使用未經審批的「機外機」，還趁用微信、 QQ 等通訊軟體和親友聊天時談論軍事機密，發送有關的軍方內部照片，甚至還在手遊平台暴露其軍人的身分，構成洩密問題。軍方發現後，依據《中國人民解放軍紀律條令》和該旅黨委常委會決定，將陳姓士兵降銜處分，並提前退出現役，所在連隊軍政主官也被連累，記以行政警告處分，班長調離崗位並留用察看 3 個月。
在警示教育大會現場，陳姓士兵撰寫了悔過書，並當著全旅軍兵的面被做深刻檢討，在場其他同袍也觀看了展示一幕幕違規行為的警示錄。會後軍方並要求所有與會官兵進行小組討論，其中 1 名張姓指導員表示，「洩密行為對部隊和個人帶來的危害非常大，心存僥倖必帶來不幸，作為主官要強化責任意識，集中精力把連隊各項工作抓好，絕不能有一絲懈怠和放鬆。」