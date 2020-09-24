韓聯社：一南韓漁業官員疑在叛逃途中遭北韓射殺

（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）引述情報單位消息來源報導，一名於9月21日失蹤的南韓漁業官員，可能在試圖向北韓投誠時，遭北韓軍方射殺後火化。
這名漁業官員被通報於一艘南韓漁業巡護船上失蹤，當時船位於「北方限界線」（NLL）南方約10公里處。北方限界線是聯合國在黃海劃設的軍事管制界線，作用相當於南北韓之間的海域疆界分隔線，但北韓不予承認，因此有爭議。
韓聯社引述數個消息來源報導，這名47歲官員被射殺的確切原因不明，但北韓軍方可能是依照防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的規定行事。南韓國防部及國家情報院（NIS）對此尚未置評。
路透社報導，駐南韓美軍指揮官這個月稍早表示，北韓部隊接到「格殺勿論令」，以防新型冠狀病毒入侵北韓。
雖然兩韓之間大部分的叛逃都是北韓人逃往南韓，但今年已有多起引人矚目的叛逃，是有人從南韓試圖前往北韓。
今年7月，一名3年前逃到南韓的男子越過受到嚴密監控的邊界，返回北韓，引發病毒恐慌。北韓至今宣稱境內零病例。
北韓官員擔心這名男子可能染上新型冠狀病毒，因此封鎖一座邊境城市、隔離數以千計民眾，但世界衛生組織（WHO）之後表示，這名男子的篩檢結果並不能確定他攜帶病毒。
上週，南韓警方也逮捕了一名脫北者，聲稱他試圖入侵南韓邊境小鎮鐵原（Cheorwon）的軍方訓練基地並返回北韓。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1090924