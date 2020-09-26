泰國選美冠軍力挺示威！竟惹酸民辱罵這兩字

泰國反政府示威不斷升級，這場運動的示威者以年輕人、學生居多，而泰國演藝圈主流明星多為挺政府的建制派，因此在示威爆發以來鮮少看到明星出面聲援抗爭者。不過，近期在泰國萬國小姐選美大賽（Miss Grand Thailand）中摘下后冠的美女Pacharaporn “Nam” Chantarapadit卻毫不諱言的在比賽中公開力挺示威者，因此招致保皇派民眾的猛烈攻擊，甚至遭人以「黑鬼」等帶有種族歧視的不雅字眼辱罵。

泰國萬國小姐選美盛事於上週日（20日）落幕，冠軍賽舉行時，示威者的抗議活動也正在曼谷如火如荼的進行，因此，問答題中很應景的問到參賽者對於學運的看法。問題是：「為了使示威運動保持和平，你會選擇和示威者談話或是政府？你會和他們說什麼，以改善這個狀況？」

來自拉廊府的Nam回答道：「我打從心底支持示威者。人民有發聲的權力，他們應該有權針對國家的未來發表看法。如果你認同泰國這個國家，（就應該認同）我們需要一個真正的民主。不僅如此，我們的聲音必須傳向海外」。



▲在泰國萬國小姐選美大賽（Miss Grand Thailand）中摘下后冠的美女Pacharaporn “Nam” Chantarapadit毫不諱言的在比賽中公開力挺示威者。（圖／翻攝自臉書） 這樣的發言立刻引來建制派、挺皇室民眾的不滿，並開始針對她的膚色與外貌大作文章：「我以為你是個黑鬼（negro）」、「這個墮落的人黑的跟墨汁一樣」、「這是我見過最醜的選美冠軍，還以為這是非洲的選美比賽呢」、「她不只長得醜，言行也是。評審還選她當冠軍？難道評審也想造反？」而挺示威的民眾則跳出來反擊酸民，稱這些謾罵非常「無知」、「不文明」。





事實上，比賽中其他的參賽者也有不少位站出來聲援示威運動，在泰國主流演藝圈皆以保守建制派為主、多數人都選擇噤聲的情形下，這幾位選美佳麗不畏捲入風波的出來發聲，實屬難得。





