美大選首場辯論聚焦中國議題　美媒：拜登立場偏軟、不明

美國總統大選首場電視辯論將於當地時間 9 月 29 日晚間進行，在美中關係惡化的局勢下，候選人的對中政策預期將成為辯論焦點。如果拜登擊敗川普成為美國總統，美中貿易戰的關稅、還有面對川普在 1 月時簽署的貿易協議，對香港、新疆人權議題實施的制裁等問題都將接踵而來。《彭博社》引述內部消息指，拜登很可能會將美國內政放在優先順位，與中國的紛爭將排在其後，但外界認為仍會維持強硬的對中立場。

▲今年1月，美中簽署首階段貿易協議，開打一年半的貿易戰暫告緩和。（圖／美聯社／達志影像）