美大選首場辯論聚焦中國議題　美媒：拜登立場偏軟、不明

美國總統大選首場電視辯論將於當地時間 9 月 29 日晚間進行，在美中關係惡化的局勢下，候選人的對中政策預期將成為辯論焦點。如果拜登擊敗川普成為美國總統，美中貿易戰的關稅、還有面對川普在 1 月時簽署的貿易協議，對香港、新疆人權議題實施的制裁等問題都將接踵而來。《彭博社》引述內部消息指，拜登很可能會將美國內政放在優先順位，與中國的紛爭將排在其後，但外界認為仍會維持強硬的對中立場。
《彭博社》28 日報導引述拜登團隊顧問的說法，他們將優先專注於投資美國製造業，加強與北京競爭的力量，之後才會處理其他國際事務，例如貿易問題。拜登外交政策顧問沙利文（ Jake Sullivan ）和前國務卿布林肯（ Tony Blinken ）都公開承認中國帶來的挑戰，美國要做的事保護國家安全、經濟繁榮以及價值觀，而不是爭論誰強誰弱。
報導指出，競選活動進行至今，拜登很少提供應對中國經濟崛起的政策內容，或許這是為了在選舉中保持彈性，但他在也很難改變一些川普政府現行的政策，因為在國會內兩大黨的共識是更強硬的面對中國科技、人權和貿易議題。
拜登如果入主白宮，首先要面對的是川普時期簽署的美中貿易協議，中國至今只買了 2 千億美元商品的一半，拜登需要決定是否在協議基礎進行第二階段協商，還是取消這筆交易。目前拜登的團隊都沒有對此表態，布林肯表示將會審視與中國關係間的「系統性問題」。
另一個問題則是美中科技戰的延續，拜登曾說過將大力投資美國科技發展，已應對中國科技公司帶來的國安威脅。作為總統，拜登要決定延續川普強硬的政策（例如對華為制裁），布林肯表示，拜登將會繼續從事商業網路間諜活動，但與中國脫鉤是不切實際且結果可能適得其反。
《國會山莊報》（ The Hill ）則認為，拜登對中國共產黨的支持是「長期且個人」的，在 2000 至 2001 年間，拜登擔任參議院外交關係委員會主席，領導參議院將中國納入世界貿易組織（ WHO ），並中止年度國會對中國作為美國貿易夥伴地位的審查。2011 年擔任副總統時也曾表示，相信崛起的中國對美國、全世界都是一個積極正面的發展。
拜登顧問沙利文更表示，中國非凡的發展不是美國外交政策失敗的結果，而是其自身的努力，強烈反對遏制中國的力量，認為美國和中國應該共同努力，擴大在全球領域的合作關係，包括氣候變遷與經濟發展。
《國會山莊報》指，拜登試著說服美國人川普對中國立場還不夠強硬，未來拜登政府將會在貿易、軍事和知識產權上加強對抗中國，但拜登的表現一直非常不具說服力，甚至連《紐約時報》都說形容他是「在政治壓力下演得很強硬」。