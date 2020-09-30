美國大選辯論激戰　川普瘋狂插嘴、拜登怒嗆：閉嘴！

美國總統大選首場電視辯論於當地時間 9 月 29 日晚間 9 點（台灣時間 30 日上午 9 點）開始，川普從一開始便不斷在各個議題攻擊對手拜登，並在新冠肺炎疫情問題上再次強調美國的情況是中國造成的，抨擊如果是拜登當總統，可能更晚限制中國人入境，死亡人數會到 2 百萬人，拜登在先前的競選活動上口誤稱美國已經有 2 億人死於新冠肺炎。
川普不斷在拜登發言的時間發問、打斷，拜登一度語塞無法回應，主持人華萊士也頻頻要求「總統先生」讓辯論對手把話說完。川普在辯論前爆出過去 15 年有 10 年完全沒繳稅，身為一個商業大亨利用法律漏洞逃稅。川普則回應自己交了數百萬美元的稅，其中一年還交了 3800 萬，並質疑拜登從政長達 47 年卻「毫無作為」。
觀看直播的美國民眾已經開始在推特上回應「辯論很吵鬧」，希望華萊士在一個人回答問題時，關掉另一個人的麥克風。
在新型冠狀病毒疫情上，川普攻擊如果是拜登擔任總統，疫情只會更差，可能有更多人死亡，而也民主黨人擔任州長的疫情情況都很糟。拜登回擊，川普在疫情上處理失當、淡化疫情，毫無計畫應對甚至說要注射漂白劑殺毒，強調川普是那個「說疫情在復活節就會『神奇的』消失的人」。
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