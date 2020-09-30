美國大選辯論激戰　川普瘋狂插嘴、拜登怒嗆：閉嘴！

美國總統大選首場電視辯論於當地時間 9 月 29 日晚間 9 點（台灣時間 30 日上午 9 點）開始，川普從一開始便不斷在各個議題攻擊對手拜登，並在新冠肺炎疫情問題上再次強調美國的情況是中國造成的，抨擊如果是拜登當總統，可能更晚限制中國人入境，死亡人數會到 2 百萬人，拜登在先前的競選活動上口誤稱美國已經有 2 億人死於新冠肺炎。