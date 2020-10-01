香港「十一」再現反送中示威　近70人被捕

（中央社記者張謙香港1日電）香港一批「反送中」運動支持者今天不理會警方禁制，自行到港島銅鑼灣一帶聚集，高叫「時代革命，光復香港」等口號。據警方通報，截至傍晚6時，約69人被捕，其中包含2名區議員。
泛民主派組織民間人權陣線原先申請今天在銅鑼灣集會，然後遊行前往中環方向，目的是要求北京方面釋放被捕的12名港人。
但民陣的申請被警方拒絕。不過，大批示威者不理會警禁制，按照民陣的計畫於下午2時在銅鑼灣東角道及軒尼斯道口一帶聚集。
示威者分散在附近多個街口，每個角落都有數十人，他們不時高叫「反送中」口號，防暴警察則不時舉起代表違反港區維護國家安全法的紫旗及非法集會的藍旗，要求他們離去，但示威者短暫離去後，不久又回來，持續高叫口號。
根據香港警察臉書（Facebook）官方帳號晚間近7時通報，截至傍晚6時，警方在多區拘捕了約69人，其中62人包括2名區議員涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結。
通報表示，其餘被捕者分別涉嫌觸犯持有攻擊性武器，未能出示有效身分證明文件，在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行。警方也以涉嫌參與受禁群組聚集為由，向20人開出罰單。
傍晚後，銅鑼灣一帶仍有示威者聚集，但截至6時許，現場並未發生激烈衝突。
防暴警察今天處理鑼鑼灣示威者的手法明顯較以前溫和，除了舉旗及口頭警告外，沒有強行驅散人群，也沒有動用最低武力。
此外，下午有人在黃大仙龍翔道投擲汽油彈，馬路被燻黑，事件中無人被捕。
除了民陣的遊行計畫，早前也有人在網上發起「遍地開花」行動，呼籲支持者下午在灣仔、深水埗、沙田、荃灣、黃大仙和屯門聚集，另有人鼓吹示威者堵路及攻擊警察等，但截至發稿，相關情況並未出現。（編輯：繆宗翰）1091001