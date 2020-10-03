川普確診後18小時首發推特　CNN：免疫系統正和病毒戰鬥

美國總統川普昨日（ 3 ）確診感染新型冠狀病毒（ COVID-19 ），他在個人推特（ Twitter ）上公布自己和妻子梅蘭妮亞（ Melania Trump ）兩人病毒篩檢呈陽性的消息，並將立即進行隔離、接受治療。確診後 18 個小時，川普再次發推文上傳影片，向大眾表示兩人狀況不錯，感謝人們提供的協助。
川普一人站在鏡頭前，感謝所有給予他許多支持的人們，他將前往沃爾特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed Hospital ）。對於病情川普說「我認為我狀況很不錯，但我們必須確保事情有好的結果，第一夫人狀況也很好，感謝之情難以忘懷」。
據《 CNN 》報導雷傑納榮製藥（ Regeneron ）的執行長施萊福（ Dr. Leonard Schleifer ）形容，川普總統的正在跟病毒比賽，他的免疫系正在跟 COVID-19 作戰，如果不敵病毒將有「可怕的後果」。川普的醫師康利（ Dr. Sean Conley ）在聲明中表示，總統接受了雞尾酒療法，注射雷傑納榮製的 8 克劑量抗體。
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