川普確診後18小時首發推特　CNN：免疫系統正和病毒戰鬥

美國總統川普昨日（ 3 ）確診感染新型冠狀病毒（ COVID-19 ），他在個人推特（ Twitter ）上公布自己和妻子梅蘭妮亞（ Melania Trump ）兩人病毒篩檢呈陽性的消息，並將立即進行隔離、接受治療。確診後 18 個小時，川普再次發推文上傳影片，向大眾表示兩人狀況不錯，感謝人們提供的協助。

▲川普在確診後18小時發布推特影片。（圖／翻攝自 Twitter）