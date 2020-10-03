川普確診入院治療　CNN：總統住院首晚出現呼吸困難

美國美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（ Melania Trump ）2 人昨日（ 3 ）確診感染新型冠狀病毒（ COVID-19 ），據報正在沃爾特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed Hospital ）接受治療，CNN 、英國衛報等媒體引述消息指，川普住院的第一個晚上出現呼吸困難的症狀。
根據 CNN 駐白宮首席記者阿寇斯塔（ Jim Acosta ）的推特，一位「匿名」的川普競選團隊顧問向 CNN 表示，總統（川普）今晚的健康狀況令人擔憂，「這有些嚴重」匿名人士形容，川普非常疲倦，有一些呼吸困難的情況；而白宮官方則維持同樣的回應，表示川普的情況不錯。
白宮公佈了川普週六（ 3 ）的行程表，到目前為止，沒有公開活動。行程表也沒有提及川普離開白宮前往沃爾特里德國家軍事醫療中心接受治療的事實。CNN 報導先前引述一位知情人士，川普從週六（ 3 ）早上開始發燒，和白宮先前的聲明「輕度症狀」的描述一致，白宮醫師則表示總統有些疲倦，但整體狀況不錯。
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