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川普確診入院治療　CNN：總統住院首晚出現呼吸困難

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-03 10:01:11

川普戴護目鏡
▲美國總統川普5月時前往鳳凰城（Phoenix）視察醫療個人防護裝備生產。（圖／美聯社／達志影像）

美國美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（ Melania Trump ）2 人昨日（ 3 ）確診感染新型冠狀病毒（ COVID-19 ），據報正在沃爾特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed Hospital ）接受治療，CNN 、英國衛報等媒體引述消息指，川普住院的第一個晚上出現呼吸困難的症狀。



根據 CNN 駐白宮首席記者阿寇斯塔（ Jim Acosta ）的推特，一位「匿名」的川普競選團隊顧問向 CNN 表示，總統（川普）今晚的健康狀況令人擔憂，「這有些嚴重」匿名人士形容，川普非常疲倦，有一些呼吸困難的情況；而白宮官方則維持同樣的回應，表示川普的情況不錯。


▲（圖／翻攝自
▲ CNN 駐白宮首席記者阿寇斯塔在推文上引述一名顧問的消息，指川普的出現呼吸困難的症狀。（圖／翻攝自 Twitter）
白宮公佈了川普週六（ 3 ）的行程表，到目前為止，沒有公開活動。行程表也沒有提及川普離開白宮前往沃爾特里德國家軍事醫療中心接受治療的事實。CNN 報導先前引述一位知情人士，川普從週六（ 3 ）早上開始發燒，和白宮先前的聲明「輕度症狀」的描述一致，白宮醫師則表示總統有些疲倦，但整體狀況不錯。


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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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