川普確診後血氧曾急降　白宮醫：瑞德西韋第2劑狀況良好

美國總統川普日前確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療，白宮幕僚長米道斯（ Mark Meadows ）稱川普 2 日一度出現發燒、血樣急劇下降的情況，但現在川普沒有發燒、血氧情況良好；白宮新聞秘書麥肯阿尼（ Kayleigh McEnany ）則是在推特更新白宮首席醫師康利（ Sean Conley ）的備忘錄，指出川普狀況良好。
據《福斯新聞網》報導，白宮幕僚長米道斯坦承（美國時間）昨日，幕僚們一度非常擔心，川普的病情在週五（ 2 ）上午惡化，出現發燒、血氧濃度下降的狀況。幸好，川普後來病況取得非常好的進展，在醫師的審慎評估下，川普決定前往軍醫院接受治療。
白宮醫療團隊在當地時間 3 日於軍醫院外回應記者提問，對於白宮幕僚長接受媒體訪問時，表示川普呼吸困難，首席醫師康利沒有正面回應，僅表示目前不需要使用呼吸器。
白宮新聞秘書麥肯阿尼更新的消息指出，川普瑞德西韋（ Remdesivir ）的療程為 5 天，目前已經接受了第 2 劑注射，總統身體狀況沒有發燒也不需要呼吸器供氧，體血氧濃度達 96%，有能力自行走動，呼吸道、疲倦等情況正在改善。川普過去 24 小時內也沒有發燒，住院一整天大部分的時間都在工作，雖然還沒有度過困境，但團隊保持「謹慎樂觀」的態度。
醫療團隊明日計畫將持續關注瑞德西韋的療效，密切關注總統的臨床症狀並全力支持總統旅行職責。
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