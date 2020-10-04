川普確診後血氧曾急降　白宮醫：瑞德西韋第2劑狀況良好

美國總統川普日前確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療，白宮幕僚長米道斯（ Mark Meadows ）稱川普 2 日一度出現發燒、血樣急劇下降的情況，但現在川普沒有發燒、血氧情況良好；白宮新聞秘書麥肯阿尼（ Kayleigh McEnany ）則是在推特更新白宮首席醫師康利（ Sean Conley ）的備忘錄，指出川普狀況良好。

▲白宮醫療團隊在當地時間3日於醫院外，針對總統病情簡短報告。（圖／美聯社／達志影像）