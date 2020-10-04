拜登支持度仍領先　民調：逾6成認為川普應謹慎避免感染

美國總統川普近日確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療。路透社／易普索（ Reuters/Ipsos ）今日（ 4 ）的最新民調顯示，川普確診後，民主黨總統候選人拜登支持度為 51%，領先川普（ 41%） 10 個百分點，這是近一個月來最大的領先；且超過 6 成的美國人認為，川普本來可以避免感染，如果他對病毒夠謹慎的話。