川普住院1小時「貼文狂發10多則」　結尾幾乎都同個字

美國總統川普確診新冠肺炎，消息一出隨即引發外界譁然。今（5）日也是川普住院後的第四天，不過川普就於當地時間一大早就在於個人推特上，連續發出十多則貼文，且內文幾乎都同一個詞作結尾。
綜合外媒報導，川普於2日宣布確診新冠肺炎，在接受實驗性藥物治療，接著移往沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）住院觀察。消息一出也替這次美國總統大選拋下震撼彈，但患病後，川普數次在網路報平安外，甚至還曾搭乘車隊短暫離院。
不僅如此，心繫著大選的川普，於美國當地時間5日上午6時19分起，在2個小時內就連續發出10多篇貼文，而貼文內容中，大多都以「VOTE（投票）」一詞當作結尾，展現出川普極力想向支持者催票。
據了解，川普確診新冠肺炎住院後，一度傳出發高燒、呼吸困難等症狀，不過白宮醫師加里波迪（Brian Garibaldi）隨後表示，川普已經施打了第2劑瑞德西韋，精神狀況良好，一直在病房內走動。醫療團隊甚至透露，如果川普能持續保持良好的身體狀態，最快預計於10月5日就會讓他出院，並將於白宮內繼續接受治療，直到身體完全痊癒。（編輯：陳雅雲）
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