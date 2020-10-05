川普住院1小時「貼文狂發10多則」　結尾幾乎都同個字

美國總統川普確診新冠肺炎，消息一出隨即引發外界譁然。今（5）日也是川普住院後的第四天，不過川普就於當地時間一大早就在於個人推特上，連續發出十多則貼文，且內文幾乎都同一個詞作結尾。

▲川普於個人推特上連發多則推文。（圖／翻攝川普Twitter）