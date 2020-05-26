吳朋奉腦中風猝死！醫生曝高危險因子　這些族群要小心

被封為「三金影帝」的男星吳朋奉今（26）日傳出猝死消息，下午經法醫相驗後證實死因為腦中風，享年55歲。主治專長腦中風的雙和醫院研究副院長胡朝榮醫師表示，隨著生活型態改變，近年來年輕型腦中風個案數增多，平時應多加注意飲食，調整生活習慣，慢性病、心血管疾病、三高患者，應定期接受頸動脈超音波檢查，年齡越大風險越高。胡朝榮指出，腦中風分為兩種，分別是血管阻塞腦梗塞以及血管破裂出血，造成腦中風的危險因子很多，其中慢性病像是高血壓、高血脂、糖尿病還有心律不整的病人，都是高危險族群，隨著年齡越大風險也越高，近年來腦中風患者年輕化，55歲以前被稱作「年輕型腦中風」，40歲以上民眾應多加注意。胡朝榮表示，一旦出現像是口齒不清、手腳無力、視力模糊等持續性前兆，時間在一個小時內，不超過一天，可能是暫時性的腦缺血，這些症狀通常很快就會恢復，因此容易被忽視，但可能為腦中風的警訊，應趕緊到醫院做相關檢查。由於現代人的生活型態造成壓力大及飲食不正常，也間接成為腦中風的危險因子。在飲食方面，胡朝榮也提到，應減少攝取紅肉、含糖飲料、碳酸飲料，並多食有機蔬菜、勿重口味增加身體負擔，特別是三高的患者，也需特別控制；在生活習慣上，睡眠少、運動少、經常抽煙喝酒者，患病的風險也會提高。胡朝榮建議，平時在做身體健康檢查時，應定時安排頸動脈超音波檢查，以便及早發現腦血管有沒有出現問題，也能夠儘早安排相關治療，預防猝死或針對其他腦血管疾病做進一步控制。