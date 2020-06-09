房市／擺脫不便利　中和環狀線4站點　天龍國人搶買

中和地政事務所研究環狀線開通對當地房市的影響，以中和地區主要的秀朗橋、景平、景安、中和等4站而言，近4年中和有3成的中古屋交易，都在這4站週邊500公尺內，再加上從去年7月起，區域人口連8個月成長，更可見購屋族「逐捷運而居」的特性。該影片進一步分析各站點的交易價量與購屋族特性。其中，景平站一帶公寓單價32至35萬，華廈與大樓38至43萬，秀朗橋站公寓31至35萬，華廈與大樓38至43萬；除房價行情相似，兩站的主力客群除來自雙和地區，也吸引鄰近區域的新店、文山、大安區購屋族。信義房屋景平捷運店店長范耿鈞表示，秀朗橋、景平捷運站一帶過去環狀線還沒通車時，移轉量雖不算少，但購屋主力多是雙和本地民眾，捷運通車後，新店、文山、景美等地客戶增加，主要都是循著捷運來找房。這類購屋族一般都鎖定近捷運站的電梯產品，而且往往不會只看中和的物件，也會沿著環狀線一路看到板橋等地。不過，若最後還是選擇買在中和，多半都是房價考量，因為一橋之隔的台北市、新店、板橋，屋齡10幾年的物件，單坪價格約需50多萬，但中和則不到5字頭。以捷運景平站一帶為例，范耿鈞觀察，當地最受歡迎的產品，屋齡20年左右電梯2房，總價約1000至1200萬，3房約1200至1600萬；若屋齡稍新、約10年左右，2房總價約1300至1500萬，3房則視坪數，總價落在約1800至2300萬。他也表示，這幾個月受新冠肺炎疫情影響，農曆年後有一陣子買方態度比較觀望，但4月中之後疫情趨緩，來電詢問量以及物件的網路點擊量都回溫；而從價格上來看，通車後至今，即便疫情期間，當地房價並無下跌，「連肺炎的時候都沒跌，未來跌的空間也不大」，足見當地產品保值性也夠高。