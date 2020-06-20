房市／拯救馬桶阻塞大作戰！先確認這些原因免花大錢

意外總是發生得令人措手不及，人生最尷尬的事莫過於上完廁所才發現馬桶竟然塞住了！你也有遇過嗎？到底為什麼馬桶會不通？只要了解家中廁所的馬桶堵塞原因，您也可以成為通馬桶大師，再也不怕尷尬，也不用再花大錢請師傅上門。最常遇到的就是異物的阻塞，大家倒入馬桶內的東西包羅萬象，一般人往往習慣就是直接沖水，但沒注意這就是造成馬桶致命阻塞主要的原因，信義居家提醒，最好的解決方式就是養成良好的習慣不亂丟物品進馬桶。信義居家表示，馬桶排汙糞便時，內部構造S彎的設計，除了可排汙，也有存水的功能，為的是防止排污水管的臭氣回滲浴廁。而當有異物卡在S彎時，進入S彎時往往會造成勾住的狀況，以致造成阻塞。若馬桶按下沖水時，會慢慢滿起來才消退下去，即表示馬桶內存水彎可能有阻塞的狀況。若要排除此種問題建議可以先裝2桶熱水（洗澡用），利用大水量沖馬桶讓阻塞物流下去，可配合馬桶塞使用，若簡易方式仍無法排除再請專人用手動、電動工具等，將阻塞物勾出。若是沉澱物導致馬桶阻塞，通常發生在新建物或房屋裝潢改裝之時，原因是泥作工人清洗工具時，將殘餘的水泥砂粒沖洗至馬桶內，或是油漆工清洗刷具使漆料流入馬桶，甚至是直接將批土或剩餘漆料倒入馬桶所導致。信義居家強調，為了避免水泥、石灰、塗料等沉澱物在馬桶中結塊而造成阻塞，家中若有施工應將馬桶封起，或叮嚀工班勿將任何廢棄物倒入馬桶內。除此，信義居家說，公共糞管幹管阻塞較常發生在二樓或一樓，當馬桶有阻塞情形時，可能因其他住戶有異物掉入幹管內，此時會造成汙水回堵不通之狀況，即使沒有使用馬桶仍會冒出水或糞便，或馬桶內發出聲音。如有這種情形，需要請專業技師拆卸馬桶，以電動機器從排糞管進行疏通，將幹管內阻塞物排除。