房市／報復性買盤出籠　六都6月交易均飆高

在國內疫情控制得當與降息帶動之下，房市買氣延續5月人氣回籠的趨勢，信義房屋統計全台門市6月前28日的交易量，分別月增5%且較去年同期增加18%，今年旺季受疫情與股災的影響，延後至5月才明顯啟動，加上低利讓購屋人加快腳步，6月房市交易量進一步升溫。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「股市回穩、加零發酵與降息激勵」，房市遞延買盤持續回籠，有些買方本來態度上較為謹慎，在看屋過程中發現房屋交易速度變快，在低利的環境之下，也加快購屋腳步，積極度明顯增加，觀察6月房市首購對於降息最為敏感，首購類型的購屋比重也略高於5月與去年同期。信義房屋統計顯示，主要都會區的交易表現部分，台北市6月的交易量年增8%且月增7%，中高端的產品表現維持5月交易熱度，但總價1000到1500萬元產品呈現量增，反應首購市場增溫。新北市經歷5月房市快速反彈後，6月維持高檔表現，交易量月小增2%，但較去年同期增加21%，新北市總價700到1000萬元的首購產品與1500到2000萬元的產品交易量增溫。桃園市則是交易量月減11%與年增4%，衰退原因主要仍是比較基期較高所致，中南部地區6月則表現強勁，台中市交易量年增25%且月增15%，包括低門檻首購總價500到700萬元產品，總價1000到1500萬元與1500到2000萬元等條件較好的電梯大樓產品，交易量都進一步增溫。台南市持續維持成長趨勢，交易量年增19%，高雄市則是年增20%且月增11%。曾敬德表示，五大行庫的新承作房貸利率降至1.349%，超低利率對於自用型客戶相當有感，加上30年房貸產品越來越常見，對於購買總價千萬元左右的購屋人，「租不如買」的狀況更為明顯，值得留意在低利年代的環境下，投資需求有可能又會重新回到市場上。