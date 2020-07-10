房市／沿海養魚人家愛買進楠梓高大特區　全額付現金

高雄楠梓房價親民，吸引首購族從高雄市區「北漂」至當地買房，不過，楠梓還吸引另一類型的購屋族，就是來自沿海梓官區的養魚人家。專家觀察，梓官「蚵仔寮」距離高雄大學特區車程僅5至10分鐘，由於重劃區街廓新又整齊，許多養魚人家喜歡到楠梓買透天住；因消費習慣加上沒有固定薪轉資料使然，養魚人家買透天往往「全額付現金」而不辦貸款。信義房屋楠梓店店長侯鐵漢觀察，梓官蚵仔寮漁港走台17線到楠梓高大特區，車程大約5至10分鐘，但相較漁港的居住環境，高大特區屬於重劃區，街廓整齊、屋齡新、擁有學區與比較完善的生活機能，要進高雄市區走高速公路或搭捷運都很方便，因此不少蚵仔寮的養魚人家會選擇到高大特區買透天厝居住。侯鐵漢說，一般來說，來自蚵仔寮的購屋族最能接受的產品行情，大約是1300至1500萬社區型透天，坪數介於25至28坪間，少數買到2000萬以上，則要求必須要有電梯。相較梓官當地10年左右屋齡的透天厝約600至800萬，若是全新透天、40多坪約1200萬，也就是說，不少人寧可多花一些錢，甚至住小一點，也要選擇楠梓的居住環境。除此之外，由於楠梓有大樓產品，且單價介於15至17萬間頗為親民，適合小家庭居住，也有老一輩的梓官居民替兒女在楠梓買房，或是漁業二代自己主動買在離老家近的楠梓。或許是消費習慣或者沒有薪資轉帳資料，侯鐵漢說，來自蚵仔寮購屋族喜歡「整筆付現」，反而不像一般購屋族習慣存到頭期款後，向銀行貸款。