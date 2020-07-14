房市／台中綠柳川臭水溝變青溪　岸旁透天受惠最大

台中綠川、柳川部分河段經整治後，從臭水溝變青溪，成為遊憩地點之一，也帶動中區舊城區變身。台中市府規劃，柳川二期以及綠川二、三期的整治工程預計今年底完工，其中，柳川二期整治的位置鄰近美術館、美術園道，當地房仲分析，過去買方多鎖定美術館一帶看屋，忽略柳川沿線，但整治之後，不僅當地「水岸第一排」透天價格有望看漲，目前屋主已出現惜售心態，讓利空間也縮小。台中市都發局資料指出，柳川二期工程除上游的汙水截流工程外，下游民權柳橋至三民柳橋之間，會廣植喬木、灌木與草皮，並設置雨水花園、透水鋪面等設施，預計年底完工。信義房屋美術館店店長張祥儀表示，柳川二期整治對於房市產生的效果，可從買方和賣方兩角度分析。對買方而言，柳川周邊原本欠缺議題支撐，大部分人到此區看屋，多鎖定美術館、草悟道、美術園道，對於距離相近的柳川沿線則興趣缺缺，「看屋範圍過不去」；但未來整治成功後，買方的認同範圍可望擴大。對賣方而言，由於第一期整治工程的成果大家都看得到，當地屋主已經出現惜售心態，即使出售，讓利空間也縮小，為的就是期待整治完成後，居住環境提升，柳川兩岸的透天能夠賣到更好價錢。張祥儀說，當地主要是屋齡30年以上透天厝，地坪約26坪，門口均能停車，目前價格約1800至2000萬，由於未來可能更有「水岸第一排別墅」的氛圍，又是地處台中市中心，價格頗具成長空間。另根據台中市府今年度至市議會報告內容，綠川二、三期工程整治，「民權路至復興路」進度已達7成，後續將進行綠川合作橋改建，「愛國街至信義南街」渠段以及「信義南街至大明路」渠段，進度各約4成多，全部預計今年底都能完工，未來將是全民活動的休憩藍綠帶空間。綠川二、三期的整治位置在火車站一帶，信義房屋國圖館店專員謝凱勛認為，周邊多老舊公寓和透天，光靠綠川整治難有顯著拉抬效果，但當地將開李方艾美酒店，雖開幕日前受疫情影響而順延，但未來河川整治與飯店開幕議題搭上之後，拉抬效果可能會比較明顯。