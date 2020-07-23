房市／大巨蛋救星到　北市東區降6成租金　脫離慘澹商圈

東區是台北市最熱鬧商圈之一，近年卻因消費型態改變、店租太高等因素，不少店家黯然出走。不過，近期NET、H&M、寶雅等連鎖大品牌進駐，加上大巨蛋8月應能順利復工，在地房仲業者觀察到，敦化南路一段187巷統領百貨一帶，有越來越復甦跡象，若大巨蛋順利完工，對當地店面租售市場可望有一波帶動。北市府6月底簽准大巨蛋建照變更，預計最快8月全面復工，最快明年底完工，2022年試營運。除大巨蛋正朝完工之路邁進，東區商圈近來也有不同變化，例如知名成衣品牌NET租下永福樓餐廳原址，寶雅進駐忠孝東路、復興南路口三角窗店面，H&M則選在捷運忠孝敦化站3號出口展店。信義房屋忠孝光復店店長方偉明表示，東區商圈活絡與否，可從2條指標性巷弄的近況作為參考，「敦化南路一段190巷」代表SOGO商圈，「敦化南路一段187巷」則代表統領商圈，其中，敦化南路一段187巷近期雖仍有店面處於空租狀態，但已比永福樓撤出東區的「最慘淡時期」復甦許多，尤其往延吉街、大巨蛋方向，假日或是週五午後，都能見到不少逛街人潮。方偉明也強調，單靠連鎖大廠牌進駐，對於東區商圈的挹注效果有限，若大巨蛋順利完工，帶動人潮、商業行為，對於當地的店面和住宅，會有更大拉抬效果。至於目前東區商圈的店面行情，方偉明說，排除狹窄巷弄內的店面，一般店面每坪價格約200至300萬，換算成總價約7000至8000萬，以今年1至5月實價登錄資料來看，交易筆數在10筆以內，主要原因是買方想買低，藉此拉高投資報酬率，但賣方卻堅守價格，致使成交量偏低。出租市場方面，與全盛時期相比，最多有降6成租金，盼吸引業者進駐，忠孝東路沿線每坪約1萬至1.5萬，巷弄間依位置，每坪約5000至8000元、3000至5000元不等。