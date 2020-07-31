房市／高雄五福四路沒落商圈　建商看好　房價竟悄漲5萬

，2019年則為18.35萬，一年之間單價上漲約5萬元，主因是知名建商收購高雄華王大飯店以及後方多棟透天，改建作為文創商旅和海景

高雄五福四路是鹽埕區早期的商業路段，不過近10年因商圈沒落，該處乏人問津，但近年在房價上卻出現驚人漲幅，根據內政部實價登錄顯示，2018年五福四路大樓及公寓平均價格為13.65萬豪宅，連帶拉抬五福四路上的房價。五福四路早期兩側都是百貨行、西服店，是高雄舶來品聚落，型態跟台北迪化街很相似，在地住戶是一群高資產族群。此路段特色小吃非常多，近年更有許多網紅特色美食刻意進駐有小銀座之稱的高雄｢國際商場｣，利用古老建築的優勢帶動打卡人潮，反而成為五福四路新景點。除此，高雄捷運鹽埕埔站也在五福四路上，大眾運輸方便。另外此路段上下班時間車潮多，是鹽埕區通往新崛江以及高雄市中心的主要道路，交通四通八達。因五福四路到駁二僅300公尺距離，信義房屋成功漢神店主任林政柏表示，先前因商圈沒落，兩年前平均房價約12到14萬之間，而某知名建商看中此區有許多駁二觀光客住宿需求，在2019年購入漢王大飯店以及後方多棟透天後，週邊大樓受益行情都站上15到18萬。會造就這波漲勢，主要是鹽埕區的當地公寓換電梯的換屋族，或是預算不高的新婚族，以及高資產族群。