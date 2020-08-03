房市／澎湖湧報復性旅遊人潮　房市低迷等買氣回籠

疫情趨緩，離島、花東等地湧入報復性出遊人潮，雖觀光熱絡，但根據內政部都市地價指數，澎湖地價呈下跌；信義房屋統計各鄉鎮市區實價登錄資料，澎湖馬公市今年1至5月交易量也較前兩年縮減，價格則尚持穩。當地房仲指出，原本澎湖購買房地的族群有自住、投資置產、民宿業者等三類，房地合一稅上路後嚇跑置產客，今年初逢疫情旅宿業慘淡，只剩為數不多的自住人口支撐買盤，致交易量縮。內政部地政司最新一期都市地價指數顯示，澎湖縣較上期下跌0.43%，主要是因今年上半年屬觀光淡季，加上新冠肺炎疫情影響，商業活動與土地需求趨緩，尤其馬公市僅零星土地交易，且多為買方市場，致交易價格偏低，地價也下跌。房價部分，信義房屋統計各鄉鎮市區實價登錄資料，馬公市今年1至5月交易量169件，住宅均價11.09萬，2109年同期則有200件、均價10.59萬，2018年同期則有199件，均價12.07萬。住商不動產澎湖中華店店東陳陽明表示，澎湖房地產買方有三類，投資置產客、民宿業者以及自住客，但房地合一稅等稅制上路之後，來自台灣本島或當地的置產客減少許多；未料，今年初一波新冠肺炎疫情，使觀光旅宿業陷入慘淡，民宿建物的交易量也盪入谷底，等於澎湖房市只剩下自住客，頂多是澎湖科技大學學生家長買房給孩子住。陳陽明分析，澎湖實際居住人口頂多5至6萬人，扣掉老人與小孩，有能力買房或買地的主力族群，又可能受到「農變建」政策限制，不像台灣本島其他都會縣市有較龐大的自住買盤足以支撐；因買方大量減少，交易量進而縮減。不過，因現在有實價登錄機制，無論買賣都會參考市場行情，價格上並沒有太大下滑。陳陽明說，隨著疫情趨緩，報復性旅遊人潮湧入澎湖，目前雖房市買氣還沒大幅提升，但業者心態已轉為惜售，預估若觀光熱潮若能延續下去，可望重新帶動交易熱度。