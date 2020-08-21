房市／黃石市場啟動改建　點亮板橋府中站

黃石市場及周邊有許多著名小吃，不但板橋在地人愛吃，也吸引許多外地客慕名而至，但由於市場已經老舊，新北市府規劃改建工程，今年5月中正式熄燈，暫般遷至約350公尺外的中繼市場，至於翻新後的黃石市場，預計將成為結合各項設施的複合性建築。值得注意的是，新北市府推動「城市美學」，板橋府中是示範基地之一，因此市場的改建，也被視為讓市容更美觀、更宜居的第一步。
信義房屋板橋府中店店長林子翔表示，府中站一帶近期有一些新建案推出，也有都更案正要開始進行，加上當地本來就靠近捷運站、生活機能成熟，若未來市場改建，促使市容翻新，一旦居住環境品質提升後，對於房價的支撐力道會更強。
他進一步說明，黃石市場、北門街一帶多老公寓和透天，移轉量一向比較少，距離捷運站5分鐘以內則多套房產品，新大樓單價約58至60萬；一般想購買2房或3房產品的購屋族，則會往距離捷運站7至8分鐘外，如四川路、重慶路、華興街一帶，較有機會找到適合的物件。
林子翔表示，目前四川路上幾棟老透天的都更案正開始啟動，部分新建案開價達6字頭，其餘一般新建案成交價也都在55萬左右；至於中古屋部分，屋齡10多年的社區大樓，單價約落在45至48萬間，若是屋齡20多年的大樓，單價則約43至45萬間。