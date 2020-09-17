房市／小宅購買關鍵　專家說坪數低於這數字不好貸款

房價居高不下，許多預算有限的購屋族往往只能挑選坪數較小、總價較低的產品來下手。但有網友分享，實際入住小宅後發現許多問題，例如臥室放不進正常深度衣櫃等，「看這種小宅，到底要注意什麼細節？」對此，房市專家提醒，即使是小宅，權狀坪數最好仍大於15坪較好貸款，另要注意室內收納、廚廁不要相對等問題，大樓的居住品質也需留意，包括是否多租客甚至是住商混合。



