房市／小宅購買關鍵　專家說坪數低於這數字不好貸款

房價居高不下，許多預算有限的購屋族往往只能挑選坪數較小、總價較低的產品來下手。但有網友分享，實際入住小宅後發現許多問題，例如臥室放不進正常深度衣櫃等，「看這種小宅，到底要注意什麼細節？」對此，房市專家提醒，即使是小宅，權狀坪數最好仍大於15坪較好貸款，另要注意室內收納、廚廁不要相對等問題，大樓的居住品質也需留意，包括是否多租客甚至是住商混合。
網友表示，許多人買小宅，但實際入住後發現問題多，例如廚房在中間風水差、客廳布通風、臥室放不進正常深度的衣櫃等，導致居住品質不如預期，究竟事前看屋時應注意哪些細節，才能確保買到的小宅住得較舒適？有網友認為，要注意隔板隔音、室內動線，且地點要好，真的太小不好住才容易租出去。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，坪數小，室內空間運用的限制相對就大，但有幾項格外重要，買房前後應特別注意。
第一，盡量買權狀坪數15坪以上產品，避免貸款成數低；第二，盡量隔成1房1廳以上，不只可避免風水「穿堂煞」的問題，最主要是若2人以上一起居住，才能有獨處空間；第三，避免廚房與廁所門相對，這不僅是風水問題，更是衛生問題；第四，坪數小，收納就要做得實用，以免室內凌亂；第五，有小坪數住宅的大樓，戶數通常比較多，因此買房前建議多留意該大樓管理狀況、公設比與梯戶比會不會太高。
信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔則認為，若要購買小宅，除室內空間之外，整個大樓的環境也很重要，因為小宅通常室內是一個長方型，加以隔出客廳、房間、浴廁，格局變化不大，頂多有無陽台的差異；相對的，買方購屋前可先向管理員打聽或瀏覽社區公布欄，了解該棟大樓租客比例高不高，或有無住商混合狀況，以免出入過於複雜。此外，不妨也可到各樓層梯間看一看，如果堆放雜物狀況嚴重，代表管委會管理比較鬆散。
仇穎翔還提醒，通常有小宅的大樓，戶數都會比較多，買方下手前應考量若日後有轉手需求，賣壓可能較大。