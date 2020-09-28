房市／不能出國也能海外置產　專人線上即時視訊

全球疫情尚未完全終結，馬來西亞解封時間也延期到2020年底，信義房屋馬來西亞（信義大馬）看到客戶因各國嚴守跨境制度無法親身考察投資標的，領先業界推出｢信義大馬到你家｣線上考察服務，除了專人到府為客戶解說，更可透過即時視訊，展示、說明消費者海外置產最在意的大小事，由位在馬來西亞吉隆坡信義房屋總部的業務同仁提供服務，該方案推出後，客戶預約件數月增約5成。