房市／不能出國也能海外置產　專人線上即時視訊

全球疫情尚未完全終結，馬來西亞解封時間也延期到2020年底，信義房屋馬來西亞（信義大馬）看到客戶因各國嚴守跨境制度無法親身考察投資標的，領先業界推出｢信義大馬到你家｣線上考察服務，除了專人到府為客戶解說，更可透過即時視訊，展示、說明消費者海外置產最在意的大小事，由位在馬來西亞吉隆坡信義房屋總部的業務同仁提供服務，該方案推出後，客戶預約件數月增約5成。
「信義大馬到你家」線上考察服務，即是客戶只要位於新竹以北，信義大馬都可前往客戶指定地點，詳細解說海外投資置產需注意的事項，包含馬來西亞總體經濟狀況、匯率風險、產權類型，及首都吉隆坡重大建設、週邊環境、市場行情等，量身打造客製化服務，等於將以往大型說明會的形式改為一對一到府服務的詳細說明。
除了一對一到府服務之外，信義大馬台灣業務同仁更能直接陪同客戶與信義大馬駐吉隆坡的同仁以及建商在指定地點視訊連線，且隨時可由信義大馬駐吉隆坡同仁直接前往各大銷售中心及商圈、捷運站或其他發展建設即時視訊連線，如此多方嚴謹、即時的線上考察，直接讓客戶了解欲投資置產的物件現況與優勢。
信義房屋馬來西亞總經理李杰峰表示，信義大馬合法成立，在當地培養業務及物管團隊，以信義房屋的高標準為客戶制定客製化線上考察服務，有別於其他台灣同業，｢信義大馬到你家｣線上考察也不是只看漂亮的展銷中心，而是會讓客戶看到購買的海外房產所在的商圈及區域發展狀況，更是提供客戶嚴謹、安全及高標準的服務，也是這項服務最大的特色。
馬來西亞目前仍是東南亞最被看好的國家，根據《全球房地產指南 Global Property Guide 》針對亞洲房地產銷售評分，馬來西亞是少數拿到四顆星的國家，獲得最值得投資的評價，以首都吉隆坡蛋黃區敦拉薩中心(TRX)附近的生活圈來看，2房約24坪左右的預售屋，總價約新台幣700~1,300萬元，類比台北信義計畫區2房產品的高價，CP值高出許多。且吉隆坡交通及生活機能兼具，附近有捷運及輕軌行經，鄰近雙峰塔、巴比倫商場、KLCC購物廣場，週邊的物件最受海外置產客歡迎。