專訪／暢談愛滋病友無差別　關愛之家曝外配困境

在遠離塵囂的台北文山區一帶，有個地方充滿孩童銀鈴般的笑聲，這裡就是關愛之家。創辦人楊姊替失依孩童以及需要幫助的婦女，建闢的另一個家，不僅如此，楊姊更是對台灣愛滋病患伸出援手的先行者。
楊姊昔日的好友就是愛滋病患者，所以比起抗拒、排斥，她心中只有想幫助的急切，問起愛滋病時，楊姊的態度很堅定，覺得他們跟一般人一樣，沒有什麼特別的分別，反而多了一分疼惜，認為他們被汙名化、被誤會，楊姊希望關愛之家的援助，能成為這些需要幫助的人永遠的避風港。
關愛之家定期會辦愛滋病活動，看電影、吃飯、郊遊，多年來一直努力讓這些病友打開心房，希望他們活得跟一般人一樣。而這些愛滋病友中，阿瑤就是其中一個案例，她是外籍配偶但被外遇的丈夫感染愛滋，在當時法規背景下，差一點就要被遣返回國。
描述那些被追趕的外配處境，楊姊說警察、衛生所、各管司疾控中心的人，會一直去這些外籍配偶家，要將他們驅逐出境，無奈之下她只好通通收留。
阿瑤遇上關愛之家的幫助時，還帶著年幼的女兒。
回憶那個時候，楊姊說：「阿瑤一開始不太適應，心情不好常常哭，對女兒特別嚴厲，情緒不好的時候還會打她、捏她，我總是一旁叨念不要這樣打小孩」但楊姊心裡很明白，阿瑤的情緒是長期的累積，一時半刻找不到出口，誰都知道她內心最愛的只有女兒。
在當時法規背景下，要不被遣返的唯一方式，就是要去證明是被另一半(台灣配偶)所感染，阿瑤唯一幸運的就是，她的丈夫先生比她早發病，即便如此她還是經過多年的申復、官司纏鬥，好不容易才揮別躲藏的生活，順利留在台灣，就連身分證也是不斷爭取，一直過了十幾年才拿到手。
確定可以留在台灣後，阿瑤一度為了年幼的女兒，回過頭選擇原諒丈夫，搬回台東一起住，但破鏡終究還是難重圓，夫妻倆依舊又吵又打，最終離婚收場，阿瑤帶著女兒搬到中壢，開始她的單親媽媽生活。
因為染病身體不好沒辦法工作的阿瑤，收入不穩定、小孩又要讀書，看著山窮水盡的她，楊姊勸她回到關愛之家住，也替她找到工作、維持生計。問起楊姊怎麼看阿瑤，她認為自己就像親姊姊一樣，「阿瑤內柔外剛，外面看起來很堅強，但是其實她心裡面很脆弱。」
如今阿瑤與愛滋共存已十多年，女兒也上了大學，現在的她逐漸打開心房，願意與人多相處、交朋友，也總是打扮的漂漂亮亮、充滿自信，一路看著阿瑤的楊姊動容地說：「現在阿瑤很快樂，我覺得一輩子我看她，現在這時候她是最快樂的！」
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