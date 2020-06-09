專訪／讀書太少所以開書店　林榮基的愛書成痴

▲香港銅鑼灣書店一隅，整間店擁有2萬本藏書。（圖／林榮基提供）

▲林榮基與香港銅鑼灣書店。（圖／林榮基提供）

▲店內書架的一角，貼著民眾的鼓勵小語。（圖／記者黃仁杰攝）

▲正在翻閱希臘左巴的林榮基。（圖／記者朱永強攝）

▲總統在英文在中山銅鑼灣書店開幕時致贈的花籃。（圖／NOWnews資料照）

「其實我不想這個問題！因為他們從商業的角度考量生存，但是我挑這個地方完全不想這些，我只是希望有一個很好的地方做交流，如果這個地方是方便交流的，也會挑重點的書，也知道書店怎麼運作。大書店沒辦法做我的事情，我也不會擔心不能維持下去。」這時候的林榮基，就只是個單純的書店老闆，默默在書架間，在和客人的閒聊中，耕耘著自己的理念。

喧鬧的台北中山區，除了百貨林立、車水馬龍的場景之外，巷弄內的特色選物店、獨立書店和靜謐的咖啡店也構築起獨特的人文風氣。隱藏在捷運站出口旁的老式住商混合大樓，沒有顯眼的招牌或是攬客的宣傳，侷促的空間擺滿了書架，僅僅10多坪的店面，彙集了1萬多本書籍，這裡是中山銅鑼灣書店，也是老闆林榮基自香港遷移來台的棲身之所。香港銅鑼灣書店因為販賣在中國大陸不被允許的書籍而出名，許多自中國赴港的旅客也會慕名而來，不過樹大便會招風，香港銅鑼灣書店變成為當局者的眼中釘，2015年10月，該店4名股東、店長、母公司業務經理，相繼在外地及中國大陸失蹤，當然也包含創辦人林榮基，之後隨著反送中流血抗爭爆發，他選擇逃離家鄉，在台灣重掛銅鑼灣書店的招牌。林榮基對現在的中山銅鑼灣書店還算滿意，儘管除了安放在角落的大辦公桌和辦公桌後方的床鋪外，幾乎沒有任何起居空間，但他唯一抱怨事情，是這裡沒辦法放得下更多的書。「這個地方跟原本的銅鑼灣書店差不多大，但是陽台不能放書、洗手間大了一倍，等於是以前可以放書的地方現在不能放了，所以其實書少一倍了，以前有2萬種書。」在比台灣更加地狹人稠的香港，空間必須更加惜用，香港銅鑼灣書店樓地板較高，林榮基「物盡其用」，高至樓頂的書架放滿書、堆的書籍堆疊上天花板，因此對他來說，台北的浴室大得毫無意義。「在香港洗手間都在後倉裡面，一個洗手台、馬桶、一個洗澡用的花灑，不像現在放得下一台洗衣機。」為了避免浪費空間，林榮基在香港根本不用洗衣機洗衣服，但他也不覺得辛苦，對他來說，手洗衣服可是好處多多，「領子、袖口都可以搓得很乾淨。」單一的動作不花腦筋，洗衣服的時間就是思考的時間，那是屬於他每天一段很安靜、可以思考很多事情的時光。一談到書，林榮基的眼睛散發光芒，被問到最近在閱讀什麼作品的時候，林榮基站起身，從身後的書堆中抽出一本希臘著名小說家、詩人尼可斯．卡山札基的著作《希臘左巴》，「本來有一本賣掉了，後來這個我不敢拿出來賣，如果客人想要的話那我還要另外訂。」難以想像能從一個商人口中，聽到這番話，一本平凡的小說，一個單純的理由，幾乎就要讓人忘記林榮基是個靠賣書維生的人，「這部作品跟我們香港很有關係。」卡山札基是希臘名作家，其中作品《基督的最後誘惑》從平民生活開始講述耶穌基督的一生，提到基督同樣有各種慾望與煩惱，甚至是一個自卑與膽小的人，該作品引發宗教界的不滿，甚至被梵蒂岡列為天主教禁書，掀起論戰，這是林榮基第一次接觸的作品，一直到現在都讓他記憶猶新。而《希臘左巴》則是講述，老礦工左巴引領著充滿遠大理想的少年，思索生命、體驗與他過去截然不同的生活，但左巴又獨自遠行的故事，林榮基說，希臘被土耳其統治五百年，希臘人也起身反抗，這是本希臘反抗份子的故事，「寫得相當氣派，你看香港跟它是不是有一點關聯？」「我們讀書不多所以才要看書，只讀書太少所以才要開書店，道理很簡單。」林榮基強調，不要因為學業就不讀，因為老師教的、學校給的，甚至是書本寫得都不一定正確，「那怎麼辦？多對比、多翻、多思考，做一點筆記，一定要這樣做才會看得清楚。」被問到為什麼選擇在台灣落腳，林榮基說，「台灣自由阿，相對來說也比較安全，還有很重要的是書很多。」林榮基表示，香港很多書都是從台灣過來的，從代理商進，但代理商有的時候不給小書店，代理商有批發也有開書店，小書店被打得很慘。「但台灣也有很大問題，比方我現在跟一些中盤商聯絡，但因為我們書店小就不理你。」，因為大盤商不願意供貨，於是林榮基找了一家較小的中盤商，但把書拿到手的時間更長，批發價也相對高昂。林榮基坦言：「我明白他會覺得生意太小他不好做，但大書店兩天書就到，我們需要五天、十天。那小書店怎麼做？全台灣有600多間獨立書店，這樣對讀書的推展當然有影響。」不過，經營一間好書店可不只是比藏書量、進貨速度那麼簡單，林榮基有自己的經營哲學。因為選書走向與大書店不同，銅鑼灣書店不需要在意現在市場上的暢銷書消息，「不能說暢銷書沒有好書，但是我還是會挑一些探討性的書，（民眾）他過來看我的書，很多都跟大書店不一樣，所以我不太擔心。」但是，獨立書店也面臨到許多生存問題，光是中山商圈，不只有誠品南西店，還有地下書街，獨立書店更不在少數，當初林榮基在挑選店址的時候，朋友都覺得這裡競爭太強，地點不慎理想，擔心中山銅鑼灣難以生存。但從門口一路到店內，各式各樣的花籃也顯見台灣政界對於林榮基於中山落腳的關切。