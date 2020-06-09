專訪／從五四運動到反送中　林榮基批：社會缺乏反思

香港銅鑼灣書店以販售在中國大陸無法出版販售的政治禁書而聞名，也成為中國共產黨的眼中釘。2015年起，書店內股東、店長等人，相繼在外地及中國大陸失蹤，當然也包含林榮基。之後，隨著反送中運動的流血鎮壓和不人道逮補日益嚴重，林榮基選擇到台灣尋求庇護，今年4月銅鑼灣書店也正式在台北中山區落地生根。





從送中條例被搬上檯面開始，林榮基的心中就種下了不安的因子。在越來越多的文章、專家開始進行分析後，林榮基才驚覺，自己不能不離開。送中條例雖然因為香港社會激烈的地抗而未正式上路，但香港的現況依然危急，許多人莫名被冠上罪名，鋃鐺入獄，更甚者，消聲匿跡。



遭監禁的日子 那些被消失的無名氏



2015年10月24日，林榮基在前往中國的羅湖口岸過關後便失去聯繫，直到隔年6月才返回香港，歷經8個月的非法監禁，過程中既不能見家人、不能打電話也不能找律師，且直到現在，林榮基也還是無法確定，自己到底因為什麼罪名被中國政府帶走。



談起在香港不斷被中國當局注意，甚至無理由逮捕的日子，林榮基情緒上並沒有太大的起伏，平淡的語調就如同談他如何經營書店一般。



林榮基指出，除了自己之外，被帶走的有3個人，其中在香港境內失蹤的李波更引起港人極大的反彈。「你可以綁一個李波的話，那後面10個李波你也可以帶走阿，這個讓香港人反應很大。」



▲林榮基說，目前還沒有看到大家對於反送中運動的反思。（圖／記者朱永強攝）

林榮基回憶，就在去年年底，許多人已經不被港府允許離開香港。而這不僅僅是對港民如此，台灣人也承受同樣的壓迫，知名導演李惠仁，因為拍攝了一部林榮基的紀錄短片，被港府知道後便再也無法入境香港，「它（港府）很隨便的，也不用跟你解釋，對我來說香港就是個不安全的地方。」





在網路的影音平台上也流傳著很多港人被中國當局帶走影片，林榮基直言，「完蛋了啦，我看到一群人，大概40幾個被送上火車，沒名沒姓，家人去報案沒用，警察不會理你，消失了啦。」





五四到反送中 缺乏反思的傳統社會





採訪當日，正值五四運動的101年紀念日，談五五四運動，學生與文人起身抵抗政府，反思及批判傳統文化的重要事件，與香港反送中運動似乎有幾分相似，林榮基悠悠地說：「五四要反思，但是台灣、香港跟中國大陸漸漸因為沒有好好反思五四，才影響到現在。」，林榮基願意思考許多人忽略的問題，他認為，反送中運動如同五四運動，缺乏反思。





五四運動為1919年由學生發起的社會運動，以反思及批判華夏傳統文化，進而追隨民主與科學。「五四要反思什麼？民主和科學。科學在中國沒有什麼發展，都是抄來抄去，民主更不用說。」，民主與科學在中國並沒有被真正反思，既然缺乏反思就不可能發展，林榮基認為最關鍵的問題，在於傳統文化。



「一個傳統的社會，是不會去接受批判的行為的，而中國、香港和台灣都是非常傳統的社會。」



▲林榮基說，傳統文化的教育對社會有很大的影響。（圖／NOWnews資料照）

對於反送中運動，林榮基覺得還沒看見更深的反思。他認為，回顧反送中運動到現在的所有作品，幾乎都是把過程記錄下來，但更重要的是現在就應該思考，為什麼中國大陸亟欲將香港收回，很多人都不明白，卻沒有人深入探討，而林榮基有自己的關點。





習近平的統一宏願？遭傳統文化俘虜的社會





從中國領導人習近平廢除自己的執政年限後，權力堪比皇帝，然而權力會隨著時間流逝，如同所有的中國皇帝，「統一中國」也是習近平的宏願，林榮基指出，出發點對了，就能了解要把香港提早收回去，是傳統文化的遺毒。





「那我們怎麼去了解這個皇帝？」，除了出身、教育過程，皇帝藉由傳統的文化教育培養出來，那了解這樣的文化、觀念就是關鍵。五四跟文化有關，反送中的發展也和文化相關。「很現實、很多人搞不清楚，平常不看書阿沒辦法。」林榮基語帶無奈。



他強調，中國傳統文化教育將人性納為己用，彷彿一把沾上毒藥的刀，如果有人站出來反對這個文化，就是反對人性。「但人性不只是這個文化裡面有，每一個人本來都有的嘛！」許多反對傳統文化的人，因此被扣上摧毀人性的帽子，「就是這個文化很可怕的地方。」



▲林榮基訝異，台灣的大學生缺乏閱讀。（圖／記者朱永強攝）

林榮基說，中國不只是很想把香港收回去，而是已經動手。香港人已經沒有離開香港的自由，只要政府覺得你有問題，就能不讓你離開「香港現在是被當成大陸接管的地方，不要天真的以為香港跟過去一樣。」



中國即將通過「香港版國安法」，對比目前香港持續緊張的情勢，一國兩制恐怕真的只剩下口號，但抗爭得付出代價，這時候反思是否真的重要，除了留給時間驗證，也可能成為長遠未來的未竟之業。



