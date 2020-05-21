帳戶狂被Google小額扣款！內行秒揭「驚人內幕」：快取消

▲一名女網友在臉書社團《爆系知識家》表示，刷存摺的時候發現，帳戶不斷被 Google 進行「小額扣款」，貼文引發網友熱議，內行人一看立刻秒懂背後原因。（圖／翻攝自爆系知識家）

現代智慧型手機越來越普及，許多民眾在手機內綁定信用卡，就可以直接在手機內的應用程式，甚至是在實體店家透過手機就能直接行動支付。不過，一名女網友在臉書社團《爆系知識家》表示，刷存摺的時候發現，帳戶不斷被 Google 進行「小額扣款」，貼文引發網友熱議，內行人一看立刻秒懂背後原因。原 PO 表示，去刷完存摺發現，自己的帳戶內不斷被 Google 「小額扣款」，金額從 30 元至 390 元不等，一共有 7 筆交易，不禁好奇詢問「有沒有大神知道這個是什麼？一直不停的在扣我的款」，且提到自己並沒有玩任何手遊。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「買貼圖點數的嗎？」「寫信給 Google 會退錢的」、「我上次是直接打去 Google ，寄 email 出示被盜的證據（ Google 會寄信告知可疑登入），然後他們就全額退款給我了」；更有內行網友指出「看有沒有訂閱什麼，還沒繳費可以去用退款看看」、「點 PLAY 商店，訂閱＞把裡面的取消」、「試用 app 沒取消，就變付費訂閱」、「訂閱那裡查看看吧，很多陷阱的」、「第一個月免費，後面續訂要錢，很多 app 都這樣」。事後，原 PO 回應「感謝大家解答」，剛才直接去銀行換卡，行員表示很有可能是盜刷，所以幫她打電話去查詢交易序號，可以拿序號去向 Google 反映查詢，如果確認是被盜刷可以退費。（編輯：賴詠璿）