疫情衝擊　酒店妹轉戰視訊聊天軟體月撈10萬

疫情衝擊各大行業，首當其衝的是因為社交禁令而歇業的八大行業，不少人好奇酒店妹在酒店閉門歇業後都去了哪裡呢？時常進行大尺度街訪的18禁網紅小哥哥艾理，這次因為疫情轉戰在視訊聊天軟體上進行訪問，想要找出這裡的女生到底尺度有多寬，卻意外訪問到身材火辣的酒店妹，大聊從酒店失業後去了哪裡、身材密碼等撩人話題，對談內容尺度堪比海岸線。

▲小哥哥艾理在視訊聊天軟體中超大尺度的播送，讓他直呼凍未條。（圖／翻攝自Facebook）

小哥哥艾理透過聊天視訊軟體S Talk沙發聊進行實測，以視訊功能與上面的女生通話，沒想到才一開啟聊天室就出現一名身材惹火的正妹奈奈，小哥哥艾理開場就誇讚對方身材很好，沒想到她更大膽開口反問艾理猜她的罩杯多少？犀辣用詞讓艾理措手不及。

隨後又與一名身著駝色洋裝難掩火辣身材的女生聊天，沒想到對方一眼認出小哥哥艾理就是YouTuber，艾理詢問對方的職業時，女孩表示自己是從事酒店業，因為受到疫情與社交禁令影響，現在轉而從事視訊聊天的工作。小哥哥艾理詢問，目前收入是否有因為疫情而不如以往，酒店妹坦言收入確實受影響，目前在視訊聊天的每個月收入約10萬左右，讓聽到金額後的艾理嚇了一大跳。

▲小哥哥艾理在聊天室遇上因疫情而轉戰S Talk視訊聊天的酒店妹，爆料在軟體上的每月收入10萬。（圖／翻攝自Facebook）

接下來小哥哥艾理找到一個暱稱「視訊XX」的女生，一點進去聊天室出現大片兒童不宜的畫面，讓小哥哥驚呆了。艾理大膽詢問「可以挑逗我嗎？」，沒想到對方立刻擺出各種性感姿勢大方回應。沒想到這樣的尺度還不是最大的，小哥哥艾理又進入一個名為凱蜜拉且能「裸聊」的聊天室，只見身著一襲清純和服的裝扮，小哥哥艾理就大膽詢問對方尺度最大到哪裡，沒想到對方竟大膽進行超展開舉止，還拿出道具輔助，尺度之大讓小哥哥艾理直呼凍未條！經過實測結果，發現這款視訊聊天軟體尺度真的令人咋舌，疫情期間宅在家玩大尺度視訊聊天，不僅能保持安全社交距離又能解悶和素人辣妹私密互動。