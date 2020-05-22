豪大雨轟炸全台！這三地區累積雨量驚人

▲全台灣三大排名累積雨量地分別是：屏東春日、高雄茂林與嘉義竹崎。（圖：／氣象局提供）

受到梅雨滯留鋒面和西南風增強城西南氣流雙重夾擊影響，中央氣象局啟動「大規模劇烈豪雨作業」，持續性的每3小時更新天氣情況。氣象局簡任技正伍婉華於今（22）晚間7點30分記者會說明最新雨勢預測，這波鋒面帶來的雨勢，預估明天白天南部地區會有短暫的雷雨或陣雨，也可能會出現局部性的大雨，明天晚上就會南移到巴士海峽，甚至到星期天，只有南部地區跟東半部地區會有局部的短暫陣雨或雷雨，不過山區有時候雨勢會比較大。全台最大雨量出現在屏東的山區，已達大豪雨等級雨量，從今天凌晨開始到晚間7點30分前的累積雨量，屏東春日達586毫米，高雄茂林498毫米，嘉義竹崎303毫米，一直要到明天白天後會明顯趨緩。氣象局表示，隨著滯留鋒面向南移動，以及西南氣流減弱，今天夜裡雨勢會逐漸減弱，但是鋒面距離我們還不遠，還是有一些對流雲系發展，請民眾還要多加留意未來的天氣動向，及隨時注意氣象局發布的最新消息。最新豪雨特報，高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區及南投縣、臺南市、臺東縣局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。