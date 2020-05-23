越南派撤僑包機來台　估5／29中午抵台接回367個人

外傳越南政府將派專機來台接回國人回鄉，為此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（23）日證實，5月29日下周五越南政府將派出越南航空一架型號787班機來台，抵達台灣的時間大概是當天中午，預計將接回367個人，但仍要看有多少人登記回國。
越南政府因新冠肺炎，自3月23日禁止所有人包括越南本國籍人入境，但近來陸續啟動包機撤僑，外傳越南決定派機來台接在台越人回國，而指揮中心證實此事，副指揮官陳宗彥指出，原訂25日協助越人返國，但後來改為29日，會以老弱婦孺優先。
而越南政府為了接回國人，預計派出越南航空一架型號787班機來台，該機型最多可容納367個座位，到時候還要看有多少越南人向駐台北越南經濟文化辦事處登記。
至於滯留在台灣的越南非法移工，從過年前到現在累積多達700多人，這次是否涵蓋在包機裡，可能有第二班、第三班包機？陳宗彥則表示還要持續與越南官方溝通，最好當然是希望能遣送回去以紓解收容中心的壓力。
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