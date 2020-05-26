把握好天氣！梅雨鋒面又再來　入夜後大雨轟炸全台

中央氣象局指出，今（26）日梅雨鋒面從華南慢慢接近，因西南風逐漸增強，將局部對流雲系帶往西半部，在午後熱對流下，東北部、中南部及山區有機率出現局部短暫雷陣雨。入夜後，梅雨鋒面來襲，一直到明天一整天各地要嚴防局部大雨，特別在西半部及東北部地區，花東也會有陣雨；氣象局預估，週五鋒面遠離，各地天氣大致穩定，但仍須留意午後雷陣雨。氣象局表示，此波鋒面主要影響時間落在今天深夜到明天上半天，整天降雨明顯，全台皆需嚴防大雨侵襲，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，花蓮、台東也有局部雨勢。氣象專家彭啟明也在臉書上發文表示，今天上半天的天氣還不錯，但午後鋒面前緣的不穩定會在山區容易發展對流陣雨或是平地有偶陣雨，全台各地天氣轉不穩定，今天下半天到晚上，鋒面會接近台灣，全台將逐漸轉有雨。彭啟明提醒，週三影響會最大，鋒面壟罩台灣，各地將會是有雨的天氣，在鋒面盤據下會是很不穩定的天氣類型，尤其可能在海峽發展起來對流胞移入台灣，以及在山區發展的降雨，西半部會有一波較大的雨勢，不排除有大雨到局部豪雨的情境，但相較上一波的鋒面，這一次在南部的降雨會略微的緩和一些，水氣或結構上沒那麼好。彭啟明表示，預期周四鋒面雖仍滯留，但結構明顯減弱，水氣減少，降雨會明顯緩和，但仍要留意午後仍有局部較大雨勢；周五開始到周末，天氣還不錯，大致上還是西南風，靠山區在午後仍有不穩定對流發展，但是是大致穩定的夏季天氣型態，提醒民眾午後雷陣雨能避就避、加高警覺心減少風險，避免遭受雨襲及雷擊。