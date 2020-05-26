全車對號座！高鐵端午節車票開賣　加開163班次28日開搶

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司宣布，將在「端午節疏運」期間，加開163班次列車，包含南下91班、北上72班，從6月24日至6月29日6天假期中，總計提供865班次列車的旅運服務，5月28日凌晨0時起開放購票。高鐵表示，為配合政府相關防疫措施，2020端午節疏運期間前五天6月24日至6月28日，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡使用；6月29日則維持自由座服務。而針對持有定期票及回數票的旅客，高鐵也提出配套措施，定期票原優惠效期含6月24日至6月28日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延7天；持回數票旅客，除同上述規定展延回數票7天優惠效期外，於5月8日（含）至6月23日（含）購買回數票且於6月29日至8月28日在效期內使用完畢者，可於2020年8月31日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。在端午節疏運期間，高鐵表示仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。另外，配合端午節連續假期，6月20日調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當日增開4班次北上列車，售票日同樣訂於5月28日凌晨零時起，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」。高鐵提醒旅客，5月28日凌晨0時起，可以透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節疏運期間所需的車票。