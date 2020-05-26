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豪雨將至！梅雨鋒面接近　全台9縣市大雨特報

記者林莞茜/綜合報導-2020-05-26 12:15:45
▲氣象局今（26）上午發布9縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）
中央氣象局今（26）日針對中南部9縣市發布大雨特報，台中市以南到屏東縣有局部大雨發生機率，並提醒民眾注意雷擊及強陣風，其他地區需嚴防午後雷陣雨，另針對「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」6縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分止。

受到梅雨鋒面接近影響，易有短時強降雨，氣象局於上午11點35分發布天氣警報，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨發生機率，要特別注意強降雨、雷擊及強陣風。

 

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