房內插座閃「詭異亮光」！小資女拆開崩潰：已經住半年了

▲浙江省杭州市出現租屋插座被安裝針孔攝影機。（圖／翻攝都市快報）

不少人因為工作地點或就學關係而成為租屋族，然而隱私問題也成為最大考驗。中國大陸浙江省日前就出現兩位小資女合租半年，才發現在房間內的插座裡被安裝針孔，消息一出也引發議論。據《都市快報》報導，浙江省杭州市劉女與另一名室友從去年12月起合租房，一開始兩人入住都沒有發現異常，只有剛開始在牆上冷氣下方插座，發現一個電源插座怎麼用力都順利插入孔洞，兩人更找來師傅檢測，也沒發現問題，最終也依靠蠻力成功插入插頭，兩人也不疑有他。兩人合租也過了半年，時間來到今年 5 月中，剛好劉女的友人前來借住一晚，沒想到眼尖的友人在關閉冷氣時意外發現電源插座下方有個小的圓點，裡面正閃爍著「詭異亮光」。最終她們決定將插座拆開一探究竟，竟發現插座背面藏著一個針孔攝影機，並且仍在持續運作，更發現這台針孔將電源線連結插座，才能持續運行。劉女隨即報警處理，警方表示攝影機內有一張32GB記憶卡，裡面多達3000多個影片，每個影片3分鐘，最舊的影片也會持續被新的覆蓋。真相曝光後也讓兩位女租客傻眼，更崩潰的指出鏡頭拍攝的一側正是廁所，「每天都會在那裡換衣服，如果攝影機是一直在拍攝，那光是想到就覺得很害怕！」目前杭州市警方也已對房東與仲介進行筆錄，兩人皆否認安裝針孔，事件仍在近一步調查當中。（編輯：潘毅）