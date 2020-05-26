竹市17公里最美中繼站紅樹林公園啟用　濕地夕照盡收眼底

疫情趨緩，新竹市政府啟動健康休閒防疫活動，其中位在17公里海岸線休憩中繼點的紅樹林公園26日啟用，市長林智堅說，上任後投入超過8億元持續改善17公里海岸線以及紅樹林疏伐維護溼地生態，新完成的紅樹林公園打造成自行車中繼休憩站，有全新通風明亮的廁所、自行車牽引坡道方便車友進出，還有觀景平台，可讓遊客遠眺香山濕地、海景與夕照。





林智堅說，17公里海岸線最北是新竹漁港、最南是南港賞鳥區，而紅樹林公園是自行車道沿線最重要的中繼休息站，市府投入1500萬，將過去互不相通的紅樹林公園、17公里自行車道利用抿石子無障礙坡道重新串聯，讓車友能夠進入休憩，不僅廁所擴增，建築也利用地形設置觀景平台，可遠眺無敵夕陽海景。





林智堅表示，後防疫時代最重要的就是走出戶外，鼓勵民眾假日到戶外運動休閒，其中紅樹林公園是後疫情時代小而美的重要建設，微笑水岸環境會是市民與外地觀光客最佳的運動休閒好去處。





市府城銷處指出，此次進行紅樹林公園的改造，包括淘汰舊的臨時性廁所、更新破舊的棧道，新設無障礙廁所；過去17公里堤頂自行車道與公園間因地勢高差不易到達，此次規劃自行車牽引道、階梯等設施。而廁所上方則設置觀景平台，並保留現有烏臼樹種，設置擴張網，形成小型的自行車驛站。提供大小朋友們可供遊樂的優質空間。





城銷處指出，當地周遭的紅樹林過去生長過於密集，市府近幾年來陸續完成這3百多公頃紅樹林疏伐，致力恢復溼地面貌，鳥類覓食棲地變多了，生態系因此變得更豐富，困擾周遭大庄、虎山里居民10幾年的小黑蚊以及出海口阻塞問題，也終於獲得解決。



