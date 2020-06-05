買房換屋一次到位　中路特區高CP值4房首選「昭揚大郡」

▲坪數規劃僅50坪及60坪兩種，且都是全四房規劃。（圖/公關照片）

▲建案鄰風禾公園，風禾公園是桃園區的重要景點之一。（圖/公關照片）

▲外觀公設豪華氣派。（圖/公關照片）

▲廚房配備林內3機廚具，感受完美舒適的生活。（圖/公關照片）

位於桃園區的「昭揚大郡」，位於「風禾」、「水秀」以及「向陽」三座公園的核心位置，四面臨路的基地，面積共1156坪，同時也是區域內難得稀有的50、60坪純雙拼產品。「昭揚大郡」不僅CP值高，也能掌握未來10至15年的潛力發展，是買房換屋一次到位的超優質選擇。「昭揚大郡」專案經理王淑慧表示，千坪基地是「昭揚大郡」的基本優勢，以社區來講，在中路重劃區中要取得3百至5百坪土地就已經很難得了，要整合到上千坪更是稀有，但是「昭揚大郡」基地有1156坪，總戶數115戶，全部都是50到60坪4房規劃。王淑慧表示，中路特區中，純雙拼的產品只有9個建案，但符合千坪基地、50坪及60坪規劃以及純雙拼3個特點的只有3個，其中「昭揚大郡」坪數規劃僅50坪及60坪兩種，且都是全四房規劃；60坪3衛，雙主臥有2大間套房。配置有前後陽台，開窗面留給房間及衛浴。另外50坪跟60坪差別只在於一間臥室。也因為這樣高CP值和對未來願景的規劃，「昭揚大郡」目前已熱銷8成。王淑慧說，社區價格是在買賣當下的第一剎那，但價值跟以後的增值是永久的；房產增值無論是持平或往上增值，主要有賴社區的後續整體管理。「昭揚大郡」基地坪數大，總戶數達115戶，就社區管理這一塊，「昭揚大郡」也具有得天獨厚的先天優勢。中路重劃區，因為只有公園、學校以及機關用地，其餘幾乎就是純住宅，是相當宜居的好所在。面對中路重劃區萬坪風禾公園，從2019年元月最長溜滑梯啟用後，風禾公園已經成為包括中路甚至是桃園區的重要景點，假日人潮也蠻多的。王淑慧強調，過完年後疫情雖然有影響，但看屋的人沒有少，有朝揚建築的品牌支撐讓消費者更有信心。至於建材方面，王淑慧強調，昭揚從第一個建案，都是用台灣水泥及東和鋼筋。因為老闆認為建築這件事情，就該把錢花在客戶的需求上，進住之後就無需再做更改，所以一開始就把東西做好。水泥像人體的肉，鋼筋是骨，這部份是無法去替代的。外觀都用low-e節能玻璃，現在因為大家都注重除噪，集合式住宅使用中空樓板來降低上下樓層的干擾，由此也可看出建商的用心和體貼。「昭揚大郡」擁有優質建商昭揚建築的品牌保證，配備林內3機廚具、TOTO、Panasonic的衛浴設備，單層排氣力霸氣密窗、冠軍磁磚、三菱電梯。就連車位也有預留電動車的充電套管。用租金就可以入手的高CP值的價格、國際格柵美學等優質條件。

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1156坪基地四面臨路｜雙併50-60坪｜格柵美學大4房

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